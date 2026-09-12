Gençlerde artan kalp krizi riski: zamanında müdahale hayati önem taşıyor

Kalp krizi gençlerde de görülen bir risk haline geldi

Acıbadem Adana Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Oytun Baykan, son yıllarda genç yaşlarda kalp krizi vakalarında artış görüldüğünü belirtti. Uzman, artışın tek bir nedene bağlanamayacağını; genetik yatkınlığın yanında yaşam tarzı faktörlerinin ön plana çıktığını söyledi.

Belirtiler ve ilk müdahale:

Prof. Dr. Baykan, kalp krizinin en sık belirtisinin göğsün orta kısmında hissedilen baskı ve sıkışma tarzındaki ağrı olduğunu aktardı. "Her göğüs ağrısı kalp krizi değildir. Tipik olarak iman tahtasının arkasında başlayan, baskı ve sıkışma hissi oluşturan, kola, omuza, sırta, çeneye hatta mideye doğru yayılabilen bir ağrıdan söz ediyoruz. Bu ağrı genellikle 15-20 dakikadan uzun sürer ve vakaların büyük bölümünde bu şekilde karşımıza çıkar" dedi.

Şüphe halinde hastaneye kendi imkanıyla gitmeye çalışmanın zaman kaybına neden olabileceğini vurgulayan Baykan, "İlk yapmamız gereken şey ambulansı aramak. Ambulans ekibi olay yerinde EKG çekebilir, ilk müdahaleyi yapabilir ve hastayı vakit kaybetmeden uygun merkeze ulaştırabilir." önerisinde bulundu. Ayrıca kişinin dinlenmesi, eforu bırakması ve sıkı kıyafetlerini gevşetmesi gerektiğini söyledi.

Nedenler, zaman faktörü ve sosyal medya mitleri:

Baykan, gençlerdeki artışta genetik yatkınlık, sağlıksız beslenme, sigara, hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği ve düzensiz yaşam tarzının rol oynadığını belirtti. Tek başına bir etken gösterilemeyeceğini, birden çok risk faktörünün birlikte etkili olduğunu ifade etti.

Kalp krizinde zamanın hayati önem taşıdığına da dikkat çeken Baykan, "Damar tıkandıktan sonra her geçen saniye binlerce hatta milyonlarca kalp kası hücresi ölmeye başlıyor. Bizim için kalp krizinde vakit eşittir kalp kası, o da eşittir hayat. Özellikle ilk bir-iki saat içinde yapılan müdahale hem hayat kurtarıyor hem de kalbin kalıcı hasar görmesini büyük ölçüde önleyebiliyor" dedi.

Son olarak, sosyal medyada konuşulan "Frank çizgisi" ya da kulak kıvrımının kalp hastalıklarının kesin göstergesi olduğuna dair iddialara temkinli yaklaşıldığını belirten Baykan, "Frank çizgisi olarak bilinen kulak kıvrımıyla ilgili gözlemsel çalışmalar var. Ancak bunun kalp hastalıklarının doğrudan nedeni ya da kesin göstergesi olduğu kanıtlanmış değil. Kulakta çizgi var diye endişelenmek yerine, şikayetlerin ve gerçek risk faktörlerinin değerlendirilmesi gerekir" uyarısında bulundu.

Uzmanların önerisi, risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve şüphe halinde vakit kaybetmeden ambulans çağrılması yönündedir.

KARDİYOLOJİ UZMANI PROF. DR. AHMET OYTUN BAYKAN