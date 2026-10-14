Gençlere çağrı: akımlara kapılmayın, değerlerinizle geleceği şekillendirin

Atatürk Anadolu Lisesi ziyaretinde uyarı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğrencilere verilen mesaj:

Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Yılmaz, gençleri güncel akımların etkisine dikkatle yaklaşmaları konusunda uyardı. Yılmaz, "Akımların takipçisi değil, değerlerimizle geleceğe yön veren öncüler olun" diyerek, gençlerin kendi değerlerine sahip çıkmasının önemini vurguladı.

Konuşmasında öğrencilerin sorumluluk alarak hareket etmelerini isteyen Yılmaz, gençlerin Türkiye Yüzyılı’nın mimarları olacaklarına inandığını belirtti.

Öğretmenlerle değerlendirme:

Okul yöneticileri ve öğretmenlerle öğretmenler odasında bir araya gelen Yılmaz, yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Yılmaz, öğretmenlerin öğrencilerin gelişimi ve geleceği üzerindeki etkisine dikkat çekerek, eğitimcilerle birlikte geleceğe iz bırakmanın önemine vurgu yaptı.

Ziyaret, öğrencilerle yapılan sohbetler ve öğretmenlerle sürdürülen değerlendirme oturumu ile tamamlandı.

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