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Van Gölü'ne dönüşte akarsularda yavru inci kefallerinin görsel geçidi

Van Gölü'nde üreyen inci kefallerinin milyarlarca yavrusu, akarsulardan göle dönüşlerinde izleyenlere büyüleyici ve yoğun görüntüler sundu.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:35

GÜNCELLEME: 23 Ekim 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Van Gölü'ne dönüşte akarsularda yavru inci kefallerinin görsel geçidi

milyarlarca yavrunun göle dönüşü görsel bir şölen oluşturdu:

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında yaşayan ve bölgenin tek endemik türü olan inci kefali, her yıl 15 Nisan-15 Temmuz arasındaki üreme döneminde tatlı suya göç ederek yumurtalarını bırakıyor. Tatlı sularda dünyaya gelen milyonlarca, hatta kaynaklarda belirtildiği üzere milyarlarca yavru, gelişimlerini tamamladıktan sonra düzenli bir dönüşle tekrar göle yöneliyor.

Bu yıl, yavru balıkların akarsulardan göle geçişi özellikle yoğun görüntüler oluşturdu. Akarsuların yüzeyini kaplayan sürüler, suyun berraklığında büyük yoğunluklar sergileyerek bölge halkı ve doğa gözlemcileri için eşsiz kareler oluşturdu.

su ve koruma koşullarının etkisi:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkuş ekosistemin hem ekonomik hem de ekolojik açıdan önemine dikkat çekti. Akkuş, inci kefalinin üremesinin akarsuların durumu ile doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı ve geçmişte en büyük tehdidin kaçak avcılık olduğunu fakat son dönemde kuraklık sorunlarının da ciddi bir risk haline geldiğini belirtti.

Akkuş, 2026 yılında özellikle ocak, şubat ve mayıs aylarında yağan bol yağışların derelere can suyu verdiğini, bunun sayesinde akarsuların bu sezonda gür akışlar sağladığını ifade etti. Bu koşullar, yavruların hayatta kalma şansını ve göle güvenli dönüşünü olumlu etkiledi.

toplumsal ve gelecek perspektifi:

İnci kefali Van Gölü havzası için yalnızca ekolojik bir değer değil; aynı zamanda binlerce insanın geçim kaynağı olan bir stok. Akkuş, bu yıl görülen yoğun yavru döngüsünün üç yıl içinde avlanabilir stokun yenilenmesine katkı sağlayacağını, dolayısıyla bölge ekonomisine doğrudan yansıyacağını belirtti. Ayrıca, Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü koruma çalışmalarının da yavruların korunmasında önemli rol oynadığı vurgulandı.

Bugün Van Gölü kıyıları, Tatvan, Erciş, Adilcevaz ve Van merkez dahil olmak üzere geniş bir alanda adeta yavru cennetine dönüşmüş durumda. Akarsulardan göle süzülen bu genç nüfus, hem doğal döngünün canlı bir gösterisini sunuyor hem de bölgenin gelecek deniz ürünleri potansiyelinin teminatı olarak değerlendiriliyor.

Yerel araştırmacıların ve koruma ekiplerinin dikkat çektiği gibi, benzer görsel ve ekolojik başarıların sürdürülebilmesi için akarsuların sürekliliği, yasa dışı avcılıkla mücadele ve iklim koşullarının izlenmesi kritik önemde kalmaya devam edecek.

VAN GÖLÜ’NDE YAŞAYAN VE ÜREME DÖNEMİNDE TATLI SULARA GÖÇ EDEREK DÜNYAYA GELEN İNCİ KEFALİ...

VAN GÖLÜ’NDE YAŞAYAN VE ÜREME DÖNEMİNDE TATLI SULARA GÖÇ EDEREK DÜNYAYA GELEN İNCİ KEFALİ YAVRULARI, BÜYÜME SÜREÇLERİNİN ARDINDAN GÖLE DÖNÜŞ YOLCULUĞUNDA GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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