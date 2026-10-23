İkinci el araçlarda sahte ekspertiz düzenleyen 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon:

İstanbul ve Muğla'da yürütülen soruşturmada, ikinci el satışlarında usulsüzlük yaptığı iddia edilen kişi ve organizasyonlara yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar, bazı araçların kilometre bilgilerinin değiştirildiğini ve ağır hasarlı olanların hasarsız gösterildiğini ortaya koydu.

araştırmanın odağı ve tespitler:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen incelemede, şüphelilerin sahte ekspertiz raporları düzenleyerek alıcıları yanıltıp haksız kazanç sağladıkları iddia edildi. İddialara göre, usulsüzlük kapsamında hem kilometre ile oynama hem de hasar kaydının gizlenmesi yöntemleri kullanıldı.

gözaltı ve adliyeye sevk süreci:

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlarla yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İşlemlerin ardından ilgili birimler soruşturmayı derinleştirmek üzere süreci takip ediyor. Olayla ilgili resmi makamların açıklamaları doğrultusunda incelenmeler devam ediyor.

İstanbul ve Muğla’daki "sahte ekspertiz raporu" operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi