Gençleri saha ile buluşturan protokol: Nilüfer ve NOSAB ortak projeyle yetiştirecek

Programın amacı ve kapsamı:

Nilüfer Belediyesi ile NOSAB arasında imzalanan ortak hizmet protokolü, "Geleceğin Liderleri: Yerel Kalkınma için Aktif Yurttaşlık, Yetkinlik ve Ağ Geliştirme" başlıklı bir eğitim programını hayata geçiriyor. Proje, üniversite öğrencilerinin iş hayatı ve toplum yaşamına daha donanımlı hazırlanmasını hedefliyor.

Program, katılımcıları ilgi ve yeteneklerine göre üç ayrı grupta buluşturarak iletişim, ekip çalışması, zaman yönetimi ve problem çözme gibi temel sosyal becerilerle birlikte insan kaynakları ve iş hayatına yönelik uygulamalı eğitimler sunacak. Öğrenciler mentörlük, sosyal beceri eğitimleri, sivil toplum çalışmaları ve proje geliştirme süreçlerinden geçerek profesyonellerin deneyimlerinden faydalanacaklar.

Paydaşlar ve uygulama biçimi:

Programın yürütücüsü Nilüfer Belediyesi Planlama ve Kalkınma Ajansı (PlaKA) olurken, uygulamada NOSAB Akademi, Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD), Nilüfer Kent Konseyi ve Bir Bulut Olsam Derneği paydaş olarak yer alıyor. İmza töreni Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde gerçekleştirildi ve törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz katıldı.

Gençler, kamu yönetimi ve özel sektörde görev yapan mentörlerle birebir çalışma imkânı bulacak; ayrıca sivil toplum kuruluşlarının gönüllülük etkinliklerinde yer alarak aktif yurttaşlık bilinci geliştirecekler. Karma takımlar hâlinde üretecekleri sosyal fayda odaklı yerel çözüm projeleri, öğrencilere saha deneyimi kazandıracak ve programı başarıyla tamamlayanlara sertifika verilecek.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Protokol töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Ekiplerimiz bu projenin hayata geçmesi için uzun süredir titizlikle çalışıyor. Nilüfer Belediyesi olarak gençlerimizin donanımlı, düşünen ve üreten bireyler olarak geleceğe adım atmasını çok önemsiyoruz. Eğitimden sosyal desteklere kadar her alanda onların yanında olmaya özen gösteriyoruz. NOSAB ile bugüne kadar örnek iş birlikleri yürüttük; bu projeyle de gençlerimize hem kamu hem de özel sektör deneyimini sunacağız. Emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu projenin gençlerimiz ve kentimiz için başarılı sonuçlar doğuracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez ise, "Sanayimizin en çok ihtiyaç duyduğu şey; inisiyatif alan, sorumluluk üstlenen, sahayı tanıyan ve iş disiplinine sahip gençler. NOSAB olarak sadece üretime değil, bu üretimi gelecekte de sürdürecek gençlere yatırım yapmamız gerektiğinin farkındayız. Bu proje sayesinde sektör profesyonellerimizle gençlerimizi bir araya getirerek, sahadaki tecrübeyi onlara aktaracağız. Nilüfer Belediyesi ile yürüttüğümüz bu ortak çalışma sayesinde üniversiteli gençlerimiz iş dünyasına çok özgüvenli adım atacak. İş birliğimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Şadi Özdemir ve Erol Gülmez protokolü imzaladı; ortaklık, gençlere saha odaklı öğrenme, kamu-özel sektör deneyimi ve sivil toplumla iç içe projeler üretme fırsatı sunmayı amaçlıyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ VE NOSAB, "GELECEĞİN LİDERLERİ: YEREL KALKINMA İÇİN AKTİF YURTTAŞLIK, YETKİNLİK VE AĞ GELİŞTİRME" PROGRAMI KAPSAMINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞ HAYATINA VE TOPLUM YAŞAMINA DONANIMLI HAZIRLANMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN PROJE İLE GENÇLER; MENTÖRLÜKTEN SOSYAL BECERİ EĞİTİMLERİNE, SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARINDAN PROJE GELİŞTİRMEYE KADAR KAPSAMLI BİR EĞİTİM ALACAK VE PROFESYONELLERİN DENEYİMLERİNDEN FAYDALANACAK.