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Gençlerin buluşma noktasına son rötuş: Başkan Gençay çalışmaları yerinde inceledi

Hatice Gençay, yapımı süren kaykay parkı ve planlanan yol çalışmalarını yerinde inceledi; projenin son durumu ile öncelikleri ve ihtiyaçları değerlendirdi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Gençlerin buluşma noktasına son rötuş: Başkan Gençay çalışmaları yerinde inceledi

Başkanın saha ziyareti

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, saha ziyaretleri kapsamında ilçedeki yapımı süren kaykay parkı şantiyesinde incelemelerde bulundu. Çalışmaların ilerleyişini yerinde takip eden Gençay, projenin teknik ve uygulama safhası hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaykay parkı projesinin hedefleri:

Başkan Gençay, kaykay parkının seçim vaatlerinden biri olduğunu hatırlatarak projenin gençlerin sosyal ve sportif ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde planlandığını belirtti. Gençay, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Gençlerimize söz verdiğimiz kaykay parkımızın bir an önce tamamlanarak hizmet vermesini ben de büyük bir heyecanla bekliyorum. Gençlerimizin burada spor yapması, arkadaşlarıyla buluşması ve keyifle vakit geçirmesi bizim için büyük bir mutluluk olacak".

Yol çalışmaları ve mahalle ihtiyaçları:

Başkan Gençay, kaykay parkı incelemesinin ardından planlanan yol yapım çalışmalarının programlandığı alanlarda da değerlendirmelerde bulundu. Yerinde gözlem yaptığı alanlarda halkın beklentileri ve günlük yaşamı kolaylaştıracak düzenlemeler önceliklendirilerek not edildi.

Gençay, uygulamalarda disiplinli bir planlama izlediklerini vurgulayarak, "Seçim vaatlerimizi bir planlama doğrultusunda hayata geçiriyoruz. Verdiğimiz sözlerin büyük bir bölümünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda kentimizin günlük ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Her adımda önceliğimiz, Didim’in her mahallesinde yaşamı kolaylaştırmak ve halkımızın beklentilerine yanıt vermek" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri ve proje ekipleri, hem kaykay parkının tamamlanma takvimine hem de yol çalışmaları için maliyet ve uygulama programına ilişkin bilgilendirme yaparak önümüzdeki dönem için atılacak adımların altını çizdi.

BAŞKAN GENÇAY, İLÇEDEKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

BAŞKAN GENÇAY, İLÇEDEKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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