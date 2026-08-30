Gençlerin cazibe merkezi Yıldırım oldu

yıldırım gençlerin adresi oldu:

Yıldırım Belediyesi, spordan eğitime, kültürel faaliyetlerden sosyal yaşama kadar geniş bir yelpazede gençlere yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Son yedi yılda hayata geçirilen tesisleşme ve hizmet projeleriyle ilçe; spor, öğrenme ve sosyal etkinlik bakımından çekim merkezi haline geldi.

spor altyapısı ve erişim çalışmalarının ayrıntıları:

Belediye, ilçeye kazandırdığı modern spor tesisleriyle geniş kitlelere ulaştı. Bursa’nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi ile birlikte Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi hizmete alındı; Mimar Sinan Spor Tesisi baştan sona yenilenerek donanımlı bir merkeze dönüştürüldü. Ayrıca ihtiyaçları karşılayamayan Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi yıkılarak yerine çok yönlü bir gençlik ve spor merkezi inşa edildi. Sıracevizler Mahallesi’ne İlyas Kader Spor Merkezi kazandırıldı, Fidyekızık Spor Tesisi sil baştan yenilendi; Çınarönü ve Sakarya spor tesisleri açıldı. İlçede sırasıyla Akçağlayan, İsabey, Yiğitler, Beyazıt, Talimhane, Samanlı ve Siteler spor sahaları kazandırılırken; Demetler, Arabayatağı, Değirmenlikızık, Erikli, Fidyekızık ve Vakıfspor sahaları yenilenerek hizmete alındı.

Yeni yatırımlar da devam ediyor: Piremir Spor Tesisinde çalışmalar sona yaklaşırken, Kaplıkaya Tenis Kortları ve Şükraniye Spor Tesisinin projelendirme süreçleri tamamlandı. Bu tesisleşme ile belediye, son 7 yılda spor eğitim ve hizmeti alan toplam 384 bin kişiye ulaştı. Hizmetler dağılımı şu şekilde gerçekleşti: yaz-kış spor okullarında 254 bin çocuk, sosyal sorumluluk projeleriyle 40 bin çocuk, kadın spor merkezlerinde 84 bin kadın, erkek spor merkezlerinde 2 bin 500 erkek ile özel eğitim çalışmaları kapsamında 3 bin 500 özel çocuk ve aileleri faydalandı.

Yaptığı yatırımların sportif karşılığını da alan Yıldırım’ın sporcuları, ulusal ve uluslararası müsabakalarda bugüne kadar 4 bin 548 madalya ve 225 kupa elde etti.

kütüphaneler, kültür ve eğitim hizmetleri:

Yıldırım Belediyesi’nin eğitim ve kültür vizyonunun merkezinde yer alan kütüphaneler gençler ve kitapseverler için önemli merkezler haline geldi. Hizmete açılan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Mimar Sinan Kütüphanesi, Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi, Dr. Sadık Ahmet Gençlik Merkezi Kütüphanesi ve Yıldırım Gençlik Kütüphanesi zengin kitap koleksiyonları, konforlu çalışma alanları, bilgisayar laboratuvarları, toplantı salonları, kesintisiz internet ve kafeterya imkanlarıyla öne çıkıyor. Bu kütüphaneler açıldıkları günden bu yana öğrenciler ve kitapseverler tarafından yoğun ilgi gördü; bugüne dek 2,5 milyon ziyaretçi ağırladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz da ilçenin genç nüfusuna dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: 'Yıldırım’da ilk ve ortaöğretim olmak üzere toplam 165 okul ve bir üniversite var. Bu yönüyle Yıldırım bir gençlik kentidir. Biz de gençlerimizin ve çocuklarımızın yaşamını kolaylaştıracak, onların gelişimine katkı sunacak ve hayatlarına renk katacak hizmetler üretmeye gayret ediyoruz. Spor tesisleriyle, gençlik merkezleriyle, kütüphaneleriyle, tarihi-kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle bugün Yıldırım gençler için çekim merkezine dönüşmüştür. Bursa’nın farklı ilçelerinden gençler ve çocuklar spor yapmak için, kütüphanelerde ders çalışmak için ve kültürel etkinliklere katılmak için Yıldırım’a gelmektedir. Gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik hizmetlerimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Çünkü gençliğe hizmet geleceğe hizmettir.'

Belediyenin planlı tesisleşme ve eğitim-kültür yatırımları, Yıldırım’ı hem yerel gençlerin hem de komşu ilçelerden gelen gençlerin buluştuğu bir merkez haline getiriyor; hizmetlerin çeşitliliği ve erişilebilirliği ise bu dönüşümün temelini oluşturuyor.

YILDIRIM BELEDİYESİ SPORDAN EĞİTİME, KÜLTÜREL FAALİYETLERDEN SOSYAL YAŞAMA KADAR HAYATIN HER ALANINDA GENÇLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYOR. YILDIRIM BELEDİYESİ İLÇEYE KAZANDIRDIĞI SPOR TESİSLERİ İLE SON 7 YILDA 384 BİN VATANDAŞA SPOR EĞİTİM VE HİZMETİ VERDİ. BUNUN YANI SIRA, EĞİTİM VE KÜLTÜR VİZYONUNUN ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLAN YILDIRIM'DAKİ KÜTÜPHANELER, BUGÜNE KADAR 2,5 MİLYON ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI.