Gençlerin geleceğine rehberlik: Mine İzgi Kâhta'da deneyimlerini paylaştı

Mine İzgi Kâhta'da gençlerle buluştu:

Kâhta Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programda gazeteci, yazar, sosyolog ve aile danışmanı Mine İzgi, Kâhta Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Programa Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Bozan da katıldı. Etkinlik, gençlerin merak ettikleri konuları doğrudan uzmanıyla paylaşabildikleri interaktif bir oturum olarak gerçekleşti.

Konuşmanın odağı ve gençlere verilen mesajlar:

İzgi, konuşmasında özellikle kişisel gelişim, düşünce dünyasının zenginleştirilmesi ve geleceğe yönelik bilinçli hedef belirlemenin önemine vurgu yaptı. Gençlerin farklı bakış açıları kazanmalarının kariyer ve sosyal yaşamda avantaj sağladığını belirterek, deneyimlerini somut örneklerle paylaştı. Sunum, gençlerin kendi yollarını çizerken bilgi ve tecrübeyi nasıl kullanabileceklerine dair pratik öneriler içerdi.

Etkileşim ve belediyenin gençlik politikaları:

Program sırasında katılımcılar, Mine İzgi'ye sorular yönelterek görüş alışverişinde bulundu; tartışmalar özellikle eğitim, kişisel hedefler ve toplumsal sorumluluk ekseninde yoğunlaştı. Etkinlikte, Kâhta Belediyesi yetkililerinin gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürme taahhüdü yinelendi. Belediye tarafından düzenlenen bu tür buluşmaların, gençlerin geleceğe daha donanımlı hazırlanmasına katkı sağlama hedefi öne çıktı.

Sonuç olarak program; bilgi aktarımı, soru-cevap ve rehberlik açısından gençlerin beklentilerine cevap veren, yerel düzeyde anlamlı bir paylaşım ortamı sundu.

KAHTA BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ'NDEN ANLAMLI BULUŞMA