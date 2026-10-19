Dolar 49,5362 +0,05%
Euro 55,4908 -0,29%
Bist 11.662,54 -0,50%
Altın Gram 6.691,41 +0,49%
EUR/USD 1,1191 -0,47%
Brent Petrol 107,16 -2,46%
--°

Gençlerin geleceğine rehberlik: Mine İzgi Kâhta'da deneyimlerini paylaştı

Gazeteci ve aile danışmanı Mine İzgi, Kâhta Gençlik Meclisi ile buluşarak gençlerin kişisel gelişimi, bakış açıları ve gelecek planları üzerine görüşlerini aktardı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Gençlerin geleceğine rehberlik: Mine İzgi Kâhta'da deneyimlerini paylaştı

Mine İzgi Kâhta'da gençlerle buluştu:

Kâhta Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programda gazeteci, yazar, sosyolog ve aile danışmanı Mine İzgi, Kâhta Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Programa Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Bozan da katıldı. Etkinlik, gençlerin merak ettikleri konuları doğrudan uzmanıyla paylaşabildikleri interaktif bir oturum olarak gerçekleşti.

Konuşmanın odağı ve gençlere verilen mesajlar:

İzgi, konuşmasında özellikle kişisel gelişim, düşünce dünyasının zenginleştirilmesi ve geleceğe yönelik bilinçli hedef belirlemenin önemine vurgu yaptı. Gençlerin farklı bakış açıları kazanmalarının kariyer ve sosyal yaşamda avantaj sağladığını belirterek, deneyimlerini somut örneklerle paylaştı. Sunum, gençlerin kendi yollarını çizerken bilgi ve tecrübeyi nasıl kullanabileceklerine dair pratik öneriler içerdi.

Etkileşim ve belediyenin gençlik politikaları:

Program sırasında katılımcılar, Mine İzgi'ye sorular yönelterek görüş alışverişinde bulundu; tartışmalar özellikle eğitim, kişisel hedefler ve toplumsal sorumluluk ekseninde yoğunlaştı. Etkinlikte, Kâhta Belediyesi yetkililerinin gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürme taahhüdü yinelendi. Belediye tarafından düzenlenen bu tür buluşmaların, gençlerin geleceğe daha donanımlı hazırlanmasına katkı sağlama hedefi öne çıktı.

Sonuç olarak program; bilgi aktarımı, soru-cevap ve rehberlik açısından gençlerin beklentilerine cevap veren, yerel düzeyde anlamlı bir paylaşım ortamı sundu.

KAHTA BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ&#039;NDEN ANLAMLI BULUŞMA

KAHTA BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ'NDEN ANLAMLI BULUŞMA

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırık cam ve seramikleri mozaikle canlandıran merkez Gaziantep'in vitrinine dönü...
images

Didyma Apollon tapınağında gece keşfi 60 binin üzerinde ziyaretçiyle öne çıktı
images

kâhta kitap günleri: on günde 70 bin ziyaretçi, 40 bin kitap satışıyla kültür ha...
images

Ara Güler'in mirasına Manisa damgası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kazancı Holding Özbekistan'da dağıtım ağını 200 milyon dolarlık yatırımla genişletiyor

Uzmanlar çocuk sağlığında güncel yaklaşımları Düzce'de tartıştı

Mitolojiden mutfağa Osmangazi'de geçmişe açılan sinema ve tat keşfi

Eskişehirde gece çıkan kavga öldürdü: ana şüpheli evinde yakalandı, 7 kişi adliyeye sevk edildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor