Gençlerin insansız hava araçları projeleri Malatya'da teknoloji heyecanı yarattı

Başkan Geçit projeleri yerinde inceledi:

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Tulga Havalimanı’nda düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması kapsamında gençlerin hazırladığı projeleri sahada inceledi. Etkinliğe AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de katıldı.

Yarışmaya dünyanın farklı kentlerinden ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen takımlar, geliştirdikleri insansız hava araçları ve teknoloji çözümlerini jürinin ve ziyaretçilerin beğenisine sundu. Başkan Geçit, ekiplerle sohbet ederek projelerin teknik ve tasarım yönleri hakkında bilgi aldı.

Gençlerin rolü ve teknoloji vurgusu:

Başkan Geçit, yarışmanın Malatya'nın tanıtımına katkı sağlayacağını ve kentin teknoloji alanındaki etkinliklerde öne çıkmasına yardımcı olacağını belirtti. Gençlerin teknolojiye olan ilgisinin ve üretkenliğinin Türkiye’nin geleceği için kritik olduğunu vurguladı.

"Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her alanda olduğu gibi savunma sanayisi, insansız hava araçları ve teknolojik alanda da çok büyük bir mesafe kat etti." sözleriyle Geçit, gençlerin gayretiyle bu ilerlemenin daha da ileri taşınacağını ifade etti.

Geçit, gençlerin yalnızca yarışmaya katılan öğrenciler olmadığını, aynı zamanda "Türkiye’nin geleceğinin mimarları" olduklarını belirterek, ortaya konan yenilikçi fikirlerin ve tasarımların ülkenin teknolojik vizyonuna katkı sağlayacağını söyledi.

Kent ve organizasyon için kazanımlar:

Yarışmanın Malatya’da düzenlenmesinin kent açısından önemli kazanımlar getirdiğini söyleyen Geçit, farklı projelerin sergilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen kamu kurumlarına, Valiliğe, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine teşekkür etti.

Başkan ayrıca, gençlerin heyecanının ve üretme azminin kendilerini hem gururlandırdığını hem de "geleceğimiz adına umutlandırdığını" ifade etti. Gençlerin projelerine destek vermeye devam edeceklerini, bilim ve teknoloji yolculuklarında yanlarında olacaklarını vurguladı.

Son olarak Geçit, tüm hemşehrilerini Tulga Havalimanı’na davet ederek gençlerin projelerini görmeye, onların heyecanına ortak olmaya ve TEKNOFEST coşkusunu birlikte yaşamaya çağırdı.

BAŞKAN GEÇİT: "GENÇLERİMİZİN YENİLİKÇİ PROJELERİ BİZLERİ UMUTLANDIRIYOR"