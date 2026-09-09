Yedi patentten doğan uzay esinli beslenme formülü Aydın'da geliştirildi

Projenin özeti:

ADÜ Teknokent bünyesindeki Karya Farma HBX Ar-Ge Academy, NASA’nın derin uzay görevleri için öne çıkan beslenme kriterlerinden esinlenerek yeni bir gıda bileşimi geliştirdiğini duyurdu. Kurucu Hakan Başlık tarafından paylaşılan açıklamada, projenin temelinde çeyrek asırlık bilimsel birikim ve yedi farklı patent çalışmasından elde edilen bilginin ortak bir modelde değerlendirilmesi bulunduğu belirtildi. Amaç, çok düşük miktarda tüketilerek günlük besin ihtiyaçlarına yoğun katkı sunabilen bir formülasyon ortaya koymak.

Formülasyonun bileşenleri ve hedefleri:

Geliştirilen bileşimde özellikle endemik bitkiler ve deniz ürünlerinden elde edilen doğal içerikler kullanılıyor. Çalışmada Omega-3, Omega-6 ve Omega-9 yağ asitleri ile çeşitli mineraller, fenolik bileşikler ve antioksidan özellikli doğal maddelere öncelik verildiği vurgulandı. Formülasyonun, mide ve bağırsak sistemini mümkün olduğunca yormayacak şekilde tasarlanması hedefleniyor; böylece sınırlı miktarda alınan ürünün sindirimi kolay ve verimi yüksek olacak.

Karya Farma HBX Ar-Ge Academy’nin patent portföyünde; farklı nutrasötik bileşimler, doğal kaynaklı içerikler, antioksidan etkiler ve bağışıklık desteğine yönelik formülasyonlara ilişkin çalışmalar yer alıyor. Yeni projede bu patentlerin doğrudan birleştirilmesinden ziyade, elde edilen bilimsel verilerin ortak bir model içinde sentezlenmesi amaçlandı.

Kullanım amaçları ve lojistik planlama:

Proje yalnızca uzay misyonları için düşünülmedi. Açıklamada, düşük hacimli gıda bileşiminin salgınlar, depremler, büyük yangınlar, savaşlar, kitlesel göçler ve gıda tedarikinin kesintiye uğradığı diğer olağanüstü durumlarda temel beslenme desteği sağlayabilecek bir model sunduğu ifade edildi. Ürünün az yer kaplaması, kolay taşınabilmesi ve acil durum stoklarında, arama-kurtarma çalışmalarında, sahra koşullarında veya ulaşılması güç bölgelerde kullanılabilmesi planlanıyor.

Uzay koşullarına uygunluk açısından da ambalajlama, saklama süresi, atık azaltımı ve geri dönüşüm odakları proje kapsamında ele alınıyor. Başlık, ürünün küçük hacimli, uzun raf ömürlü ve düşük atıklı bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini, ambalajdan tüketim miktarına kadar bütün aşamaların uzay yaşam sistemleri dikkate alınarak değerlendirileceğini belirtti.

Sonuç olarak, ADÜ Teknokent’te geliştirilen bu yaklaşım, hem uzun süreli uzay görevlerinde hem de yeryüzündeki olağanüstü koşullarda beslenme güvenliğine katkı sağlayabilecek bir model sunmayı amaçlıyor. Proje, yerel doğal kaynaklar ve uzun soluklu akademik deneyimin bir araya getirildiği bir girişim niteliği taşıyor.

ADÜ TEKNOKENT BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KARYA FARMA HBX AR-GE ACADEMY KURUCUSU HAKAN BAŞLIK , NASA’NIN DERİN UZAY GÖREVLERİNE YÖNELİK BESLENME YAKLAŞIMINDAN ESİNLENEREK DÜŞÜK HACİMLİ YENİ NESİL BİR GIDA BİLEŞİMİ GELİŞTİRDİĞİNİ DUYURDU.