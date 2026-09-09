NATO paylaşımında ANKA-III'ün NATO 3.0 dönüşümündeki rolü vurgulandı

NATO, TUSAŞ yapımı ANKA-III'ü örnek gösterdi

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Brunssum (JFCBS), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-III insansız savaş hava aracını NATO 3.0 dönüşümünün somut uygulamalarından biri olarak gösterdi. Mesajda, ittifakın yeni kabiliyetlerle güçlendiği ve ortak güvenlik için artan sorumluluklar üstlendiği ifade edildi.

NATO 3.0 vurgusu:

JFCBS paylaşımında, NATO Ankara Zirvesi'nde alınan kararlar çerçevesinde Avrupalı Müttefikler ve Kanada'nın savunma kapasitelerini genişlettiği ve üretimin arttığına dikkat çekildi. Paylaşımda yer alan değerlendirmede, 'Bu, her zamankinden daha güçlü bir İttifak anlamına geliyor' ifadesiyle dönüşümün stratejik hedeflerine atıf yapıldı.

ANKA-III'ün önemi:

Paylaşım, ANKA-III'ün yeni nesil bir insansız savaş hava aracı (SİHA) olarak NATO içindeki örnek teşkil etme niteliğini öne çıkarıyor. Mesaj, ittifak içinde savunma sanayi üretiminin yaygınlaşmasının hem yetenek hem de sorumluluk açısından somut sonuçlar doğurduğunu vurguluyor; bu da ortak güvenlik mimarisinin güçlenmesine katkı sağlıyor.

KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ÖRGÜTÜ (NATO) TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ (TUSAŞ) TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN ANKA III İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI İLİŞKİN PAYLAŞIM YAPTI.