Oğuzlar'da uydu ve yapay zekâ ile ormanlar erken tespit edilecek

Oğuzlar’da uydu verisi ve yapay zekâ ile orman gözetimi

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde, yerel yönetim ile bir teknoloji şirketinin iş birliğiyle geliştirilen sistem, orman yangınları ve çevresel risklerin erken aşamada tespit edilmesini hedefliyor. Projede uydu verileri, yapay zekâ destekli analizler ve sahadaki sensörler bir araya getirildi.

Oğuzlar Belediyesi ile OTTOSİ firması tarafından pilot bölge olarak hayata geçirilen uygulama, saha ekiplerinin erken uyarı almasını sağlayarak müdahale süresini kısaltmayı amaçlıyor. Belediye yetkilileri, sistemin ilçe sınırlarında çıkan bir yangının ilk dakikalarında fark edilmesine olanak verdiğini açıkladı.

sistemin çalışma prensibi:

Geliştirilen yapı, uydu görüntülerini, yapay zekâ algoritmalarını ve yerdeki sensörlerden gelen verileri bir platformda birleştiriyor. Platform; ihtimal yangınları erken aşamada tespit edebiliyor, yangının gelişimini izleyebiliyor, olası yayılım yönleri hakkında tahminler üretebiliyor ve yangın sonrası yanan alan tespitini gerçekleştirebiliyor. Kullanıcılar gelişmeleri hem platform üzerinden takip ediyor hem de SMS ve e-posta ile anlık bildirim alabiliyor.

İbrahim Karaman, sistemin karar veren bir yapı olmadığını, aksine yetkili kurumların ve sahadaki uzmanların daha doğru ve hızlı karar almasına destek veren bir karar-destek aracı olduğunu vurguladı. Ayrıca uydu verileri üzerinden su kaynaklarının izlenmesi ve çevresel değişimlerin analizinin de sistem kapsamına alındığı belirtildi.

hedefler ve yaygınlaştırma:

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci projenin amaçlarını doğayı korumak, turizmi güvenle sürdürebilmek ve afet yönetiminde zaman kazanmak olarak özetledi. Başkan, Mehmet Dede Tekke bölgesinde sistemin erken tespit sağladığını, bilginin ulaşmasıyla ekiplerin sahaya indiğini ve yangının büyümeden kontrol altına alındığını aktardı.

Yetkililer, projenin yalnızca yangınla mücadele için değil, su kaynaklarının takibi ve doğal alanların korunması için de önemli bir altyapı sağlayacağını; ilerleyen aşamalarda akıllı ve otonom dron teknolojilerinin de sisteme entegre edilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Oğuzlar’ın, yeni nesil çevresel izleme teknolojilerinin uygulandığı örnek bir pilot bölge olması ve buradaki tecrübenin diğer belediyelere yol göstermesi amaçlanıyor.

Bu uygulamanın sahada sürekli kullanılması halinde, zamanın kritik olduğu yangın ve diğer çevresel olaylarda müdahale kapasitesinin artması ve zarar azaltma potansiyelinin yükselmesi bekleniyor. Sistem, erken uyarı ve doğrulanmış veri akışıyla yerel yönetimlerin müdahale planlarını daha etkin hale getirmeyi hedefliyor.

Çorum’daki doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ilçedeki ormanlar, yapay zeka ve uydu verileriyle korunacak