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Oğuzlar'da uydu ve yapay zekâyla orman yangınlarına erken müdahale hedefleniyor

Oğuzlar'da OTTOSİ ve belediyenin ortak projesiyle devreye giren uydu, yapay zekâ ve sensör tabanlı sistem, orman yangınlarını ilk dakikalarda tespit ediyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Oğuzlar'da uydu ve yapay zekâyla orman yangınlarına erken müdahale hedefleniyor

Oğuzlar'da yeni nesil çevresel izleme:

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde, orman yangınları ve diğer çevresel risklerin erken tespiti amacıyla uydu verileri, yapay zekâ ve saha sensörlerini bir araya getiren bir izleme sistemi uygulanmaya başlandı. Proje, OTTOSİ adlı yüksek teknoloji firması ile Oğuzlar Belediyesi iş birliğinde pilot bölge olarak ilçede devreye alındı.

Nasıl çalışıyor:

Sistem, uydu görüntülerinden elde edilen verileri yapay zekâ destekli analizlerle eşleştiriyor; sahadaki sensörlerden gelen bilgilerle çapraz doğrulama yaparak ihtimal yangınları erken aşamada tespit ediyor. Tespit edilen olaylar platform üzerinden anlık olarak izlenebiliyor ve kullanıcılar SMS ile e-posta yoluyla uyarılıyor. Ayrıca sistem, yangının gelişimini takip ederek olası yayılım yönü ve yanan alan tespiti gibi analizleri de üretiyor.

Belediyenin rolü ve uygulamadaki ilk başarı:

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, basın toplantısında Mehmet Dede Tekke bölgesinde çıkan yangının sistem sayesinde erken aşamada fark edilip ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındığını anlattı. Cebeci, projenin yalnızca yangınla mücadele değil, su kaynaklarının izlenmesi ve doğal alanların korunması için de önemli bir araç olacağını vurguladı.

Firma perspektifi ve teknolojinin kapsamı:

OTTOSİ teknoloji geliştirme direktörü İbrahim Karaman projeyi bir karar-destek sistemi olarak nitelendirdi. Karaman, teknolojinin yetkili kurumların yerini almayacağını; bunun yerine sahadaki uzmanların ve karar vericilerin daha hızlı, daha doğru karar almasını destekleyeceğini belirtti. Sistem sadece yangın tespitiyle sınırlı kalmayıp su kaynakları izleme, çevresel değişim analizi ve arazi değişikliklerinin takibi gibi farklı alanlar için de kullanılıyor.

Gelecek hedefleri ve genişleme potansiyeli:

Projede önümüzdeki aşamalarda akıllı ve otonom dron teknolojilerinin entegrasyonu planlanıyor. Amaç, uydu verileri, yapay zekâ, saha sensörleri ve dronları tek bir ekosistem içinde buluşturarak riskleri daha önceden fark edebilen ve müdahale süreçlerini hızlandıran bir altyapı oluşturmak. Belediye yetkilileri, Oğuzlar’da sağlanacak tecrübenin diğer belediyelere örnek olmasını hedefliyor.

Uygulamanın sahada sağladığı erken uyarı kapasitesi, yetkililerin belirttiği üzere birkaç dakikalık farkın bir yaşam alanını, tarım arazisini ya da ormanı kurtarabileceği gerçeğini somutlaştırdı. Pilot uygulamanın sonuçları ve edinilen deneyimler, bölgesel ölçekte benzer çözümlerin yaygınlaşmasında belirleyici olacak.

BÖLGEDEN DRON GÖRÜNTÜSÜ

BÖLGEDEN DRON GÖRÜNTÜSÜ

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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