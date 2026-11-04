Gençlerin omuzunda umut: yetim çocuklara düzenli destek

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Yetimler Gençlere Emanet Projesi hakkında Kütahya Gençlik Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Projenin, gençleri gönüllülük esasına dayanan bir dayanışma hareketinin parçası haline getirmeyi amaçladığı belirtildi.

Projenin hedefleri ve kapsamı:

Yetimler Gençlere Emanet Projesi, Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan yetim çocuklara düzenli destek sağlamayı hedefliyor. Toplantıda gençlere aktarılan bilgilerde, projenin merkezinde yer alan Yetim Sponsorluk Sistemi tanıtıldı. Sistem kapsamında sponsor olan gençlerin katkılarıyla çocukların eğitim, sağlık, gıda, barınma ve diğer temel yaşam ihtiyaçlarında süreklilik sağlanması amaçlanıyor.

Gençlerin üstleneceği roller:

Küçük, gençlerin gönüllülük esasıyla üstlenebileceği sorumlulukların ayrıntılarını paylaştı. Gençlerden beklenenler arasında sponsorluk sürecini takip etmek, ihtiyaçların düzenli olarak karşılanmasını gözetmek ve gerektiğinde ilgili kurumlarla iletişim kurmak yer alıyor. Proje, gençlerin hem bireysel hem de toplumsal düzeyde dayanışma bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

Kütahya uygulaması ve mesaj:

Toplantıda söz alan Bülent Küçük, projenin toplumsal faydasına vurgu yaparak 'Gençlerimiz, yetim çocukların geleceğine umut olacak' ifadelerini kullandı. Küçük, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu anlamlı çalışmada yer almaktan memnuniyet duyduklarını ve gençlerin bu iyilik hareketinde aktif rol almasının önemine dikkat çekti. İl müdürlüğü, proje bilgilendirmelerini sürdürerek gönüllü gençlerin katılımını artırmayı hedefliyor.

Yetimler Gençlere Emanet Projesi, gençlerin sorumluluk alarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmesine örnek teşkil ederken, yetim çocukların hayat koşullarında kalıcı iyileşme sağlanmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

MÜDÜR BÜLENT KÜÇÜK: "GENÇLERİMİZ YETİM ÇOCUKLARIN GELECEĞİNE UMUT OLACAK"