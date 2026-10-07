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Gençlerin sesi: Eskişehir'de COP31 hazırlığı için iklim çalıştayı düzenlendi

Eskişehir’deki COP31 Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nda öğrenciler enerji kullanımı, biyolojik çeşitlilik ve iklim adaleti üzerine çözüm önerileri geliştirdi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Gençlerin sesi: Eskişehir'de COP31 hazırlığı için iklim çalıştayı düzenlendi

çalıştayın düzenlenmesi ve katılımcılar:

Antalya’da gerçekleştirilecek 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında Eskişehir’de düzenlenen COP31 Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı, Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Programa İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zehra Yiğit Avdan, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

öğrenci çalışmaları ve odak temalar:

Çalıştayda öğrenciler; yaşadıkları çevrede gözlemledikleri iklim ve çevre sorunlarını tartışarak, bu problemlerin nedenlerini, etkilerini ve muhtemel çözüm yollarını değerlendirdi. Grup çalışmalarında enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması, biyolojik çeşitlilik, küresel ısınma, iklim adaleti ve sürdürülebilir yaşam gibi temalar ele alındı. Katılımcılar, her tema çerçevesinde yerel uygulamalarla bağlantılı pratik öneriler geliştirdi.

farkındalık ve genç katılımının önemi:

Sinan Aydın, gençlerin iklim değişikliği ve çevre konularında farkındalıklarının artırılmasının ve çözüm süreçlerine aktif katılımlarının önemine değindi. Aydın, öğrencilerin ortaya koyduğu fikir ve önerilerin değerli olduğunu belirterek, eğitimin ve katılımcı çalıştayların bu bilinçlenme sürecinde rol oynadığına dikkat çekti.

Çalıştay, gençlerin iklim gündemine ilişkin düşüncelerini sistematik biçimde ortaya koymalarına olanak tanıdı ve COP31 hazırlıklarına genç bakış açılarının dahil edilmesine zemin hazırladı.

ANTALYA&#039;DA DÜZENLENECEK OLAN 31. TARAFLAR KONFERANSI (COP31) HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA, ESKİŞEHİR&#039;DE...

ANTALYA'DA DÜZENLENECEK OLAN 31. TARAFLAR KONFERANSI (COP31) HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA, ESKİŞEHİR'DE DÜZENLENEN "COP31 ULUSAL GENÇLİK İKLİM ÇALIŞTAYI" ÖĞRENCİLERİN KATILIMIYLA YAPILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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