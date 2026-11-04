Gençlerin SİNA projesiyle sanayi atıkları ekonomiye yeniden kazandırılıyor

Bursa'da üniversite öğrencileri iklim odaklı çözümler için yarıştı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Bursa AB Bilgi Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşen EU Climate Ideathon 2026 Bursa Yerel Finali, üniversite öğrencilerini iklim değişikliği ve döngüsel ekonomi odaklı yenilikçi fikirler geliştirmeye yönlendirdi. Etkinlikte yaklaşık üç aylık hazırlık sürecinin ardından 31 öğrenciden oluşan 9 takım projelerini jüriye sundu.

yarışmanın kapsamı ve destek mekanizmaları:

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle yürütülen program, Türkiye genelinde 18 şehirde düzenleniyor. Öğrenciler temiz enerji, sıfır atık, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda proje hazırlıyor; süreç boyunca uzman eğitimleri, çevrim içi oturumlar ve mentorluk desteği sağlanıyor. Yerel finalde projeler, akademi, kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan beş kişilik jüri tarafından değerlendirildi.

SİNA projesi: sanayi atıklarında dijital eşleştirme:

Yarışmanın birincisi Next-Gen Leaders takımı oldu. Alara Saygı, Nehir Erduğan, Sergen Gayretli ve İclal Selvi'den oluşan ekip, SİNA (Symbiotic Industrial Network Architecture) adlı proje ile dereceye girdi. SİNA, bir işletmenin üretim sürecinde ortaya çıkan atık ve yan ürünleri başka işletmeler için ham maddeye dönüştürmeyi amaçlayan bir model sunuyor. Proje, işletmeler arasında kaynak paylaşımını kolaylaştıracak dijital eşleştirme sistemi ile atık miktarının azaltılması, kaynak verimliliğinin artırılması ve karbon emisyonlarının düşürülmesine odaklanıyor.

Jüri değerlendirmesinin ardından birinci seçilen Next-Gen Leaders takımı, 11-15 Kasım tarihlerinde Antalya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenecek ulusal finalde Bursa'yı temsil etme hakkı kazandı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen finalistlerin projeleri, ulusal finalde yeniden değerlendirilecek.

Yerel finalde öne çıkan projelerin, sanayide döngüsel ekonomi kavramını uygulamaya dönüştürme potansiyeli taşıdığı görülüyor. SİNA gibi dijital tabanlı eşleştirme modelleri, özellikle tedarik zinciri içinde atık akışlarının yönetilmesini kolaylaştırarak hem maliyet hem de çevresel yükün azaltılmasına katkı sağlayabilir. Gençlerin bu tür uygulamalara odaklanması, hem yerel sanayi aktörleri için yeni iş birlikleri hem de sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaşması açısından önem taşıyor.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) VE BURSA AB BİLGİ MERKEZİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN EU CLİMATE IDEATHON 2026 BURSA YEREL FİNALİ’NDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEYE YÖNELİK GELİŞTİRDİKLERİ PROJELERLE YARIŞTI. 9 TAKIMIN KATILDIĞI YARIŞMADA, SANAYİ İŞLETMELERİNİN ATIK VE YAN ÜRÜNLERİNİ YENİDEN EKONOMİYE KAZANDIRMAYI HEDEFLEYEN SİNA PROJESİYLE NEXT-GEN LEADERS TAKIMI BİRİNCİLİĞİ ELDE ETTİ.