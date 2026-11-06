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Gençlerle bağ kurdu: Yemeksepeti online yemek siparişinde lovemark birincisi

MediaCat ve Ipsos araştırmasına göre Yemeksepeti, 15-55 yaş katılımcılar arasında online yemek siparişinde Türkiye'nin lovemark'ı seçildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Gençlerle bağ kurdu: Yemeksepeti online yemek siparişinde lovemark birincisi

Yemeksepeti lovemark endeksinde ilk sırada:

MediaCat ve Ipsos Türkiye iş birliğiyle hazırlanan 'Türkiye'nin Lovemark'ları 2026' araştırmasının sonuçları açıklandı. Yemeksepeti, 'Online Yemek Siparişi' kategorisinde bu yıl da ilk sırada yer aldı. Platform, araştırmada dördüncü kez Türkiye'nin Lovemark'ları arasında yer alırken, tüm rakiplerinin toplam puanından daha fazla bir skor elde etti.

Lovemark endeksi ve değerlendirme ölçütleri:

Araştırmada markaların tüketicilerin zihnindeki ve kalbindeki yeri birlikte değerlendirildi. Akla ilk gelen marka olma, duygusal yakınlık, beklenti ve ihtiyaçları karşılama düzeyi ile markadan vazgeçmeme eğilimi üzerinden hesaplanan Lovemark endeksi, Yemeksepeti’nin kullanıcılarıyla kurduğu bağı ortaya koydu.

Gençlerle kurulan bağ:

Yaş kırılımı, online yemek siparişinin genç tüketicilerle güçlü bir bağ kurduğunu gösterdi. İncelenen kategorilerin büyük bölümünde 15-24 yaş grubunun lider markayı vazgeçilmez bulma oranı 45 yaş üstündekilerden düşük kalırken, online yemek siparişi ve e-ticarette bunun tersi görüldü; bu da Yemeksepeti’nin gençlerin gündelik alışkanlıkları ve dijital temas noktaları üzerinden kuvvetli bir ilişki kurduğunu işaret ediyor.

Araştırma yöntemi ve kapsamı:

'Türkiye'nin Lovemark'ları 2026' araştırması, 15-55 yaş aralığında, kadın ve erkeklerin eşit oranda temsil edildiği 2 bin kişinin katılımıyla, bilgisayar destekli telefon görüşmeleri (CATI) yöntemiyle gerçekleştirildi. Çalışma, 19'uncu kez yapıldı ve tüketicilerin en sevdiği markaları belirlemek üzere 16 farklı kategoriyi değerlendirdi. Marka sevgisini belirleyen ölçütler Yapısal Eşitlik Modeli (SEM) yaklaşımıyla analiz edilerek Lovemark endeksi oluşturuldu.

Sonuçlar, marka sevgisinde güvenilirlik ve ihtiyaçları karşılama gibi temel beklentilerin yanı sıra markanın gündelik hayatta yer alması ve tüketiciyle kurduğu duygusal yakınlığın önemini vurguluyor.

MEDİACAT VE IPSOS TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ‘TÜRKİYE&#039;NİN LOVEMARK&#039;LARI 2026&#039;...

MEDİACAT VE IPSOS TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ‘TÜRKİYE'NİN LOVEMARK'LARI 2026' ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI AÇIKLANDI. YEMEKSEPETİ, ‘ONLİNE YEMEK SİPARİŞİ' KATEGORİSİNDE BU YIL DA TÜRKİYE'NİN EN SEVDİĞİ MARKA SEÇİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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