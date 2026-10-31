Gençlerle buluşmada sağlık vizyonunu paylaştı: idealizm, e‑Nabız ve yerli robotik hedefleri

Kurultay toplantısında gençlerle buluşma

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 30 Ekim Cuma günü düzenlenen 12’nci Türk Tıp Dünyası Kurultayı’ndaki "Gençlerle Buluşma" etkinliğinde Prof. Dr. Aziz Sancar ve Selçuk Bayraktar ile birlikte moderatör olarak yer aldı. Etkinlikte gençlerin sorularını yanıtlayan Bakan, hem mesleki hem de toplumsal bakış açılarına yönelik kapsamlı mesajlar verdi.

İdealizm, medeniyet ve gençliğe tavsiyeler:

Bakan Memişoğlu gençlere hitaben idealizmin önemini vurgulayarak, "İdealizm mutluluktur esasında. Çünkü ideal insan hedefi olan insandır. Neden yaşadığını bilir. İdealizm, adanmışlıkla beraber mutluluğun kaynağıdır" ifadelerini kullandı. Gençleri "iyilik medeniyetinin temsilcileri" olarak tanımlayan Memişoğlu, medeniyet vurgusuyla şu değerlendirmeyi paylaştı: "Siz iyilik medeniyetinin temsilcilerisiniz, varislerisiniz. Bizim medeniyetimiz kimseye kötülük yapmamış..."

Bakan, hataların öğrenme sürecinin parçası olduğunu belirterek gençlere şu tavsiyeyi verdi: "Hata yapmanız lazım. Hata yapabilirsiniz. İki kere aynı hatayı yapmayın." Bu sözlerle deneyimlerden ders çıkarılmasının altını çizdi.

Dijital sağlık, TÜSEB ve yerli robotik cerrahi hedefleri:

Memişoğlu, sağlıkta bilişim ve robotik cerrahiye yapılan yatırımların önemine dikkat çekti. Türkiye’nin 2015’ten beri e‑Nabız ile sağlık verilerini elektronik altyapıda topladığını hatırlatarak, bu verilerin işlenmesiyle "yapay zekayı sağlık alanında dünyada en iyi kullanan ülkelerden biri olmak" hedefini açıkladı.

Robotik cerrahi alanında yerli kapasite oluşturma planlarını paylaşan Bakan, TÜSEB aracılığıyla yapılacak çalışmalara değinerek şunları söyledi: "En geç 2027’nin başında TÜSEB’den robotik cerrahi cihazı için çağrıya çıkacağız. Dünyaya ‘Gelin beraber üretelim bunu.’ diyeceğiz." Bu çağrıya, teknolojiyi kullanan kurumların iş birliği yapması davetini de ekledi.

Bakan, gençlerin ve bilim insanlarının verdiği özgüvenin Türkiye’nin bu teknolojileri geliştirebileceğinin temelini oluşturduğunu belirterek TEKNOFEST gençliğinin ve Selçuk Bayraktar’ın rol model oluşunun önemine vurgu yaptı. Ayrıca gençlere yenilikçi fikirler üretme çağrısı yaparak, "Bize icat çıkartın başımıza, icat çıkartın" mesajını verdi.

Fikirden ürüne mekanizma: Üreten Sağlık Portalı ve Genç TÜSEB

Fikirlerin ticarileşmesini kolaylaştırmak için kurulan uretensaglik.gov.tr portalına değinen Memişoğlu, portala girenlerin fikirlerinin değerlendirilip patent süreçlerinde destekleneceğini söyledi: "Biz o fikrin patentini size vereceğiz direkt" dedi. Genç araştırmacıları desteklemek üzere TÜSEB bünyesinde oluşturulan Genç TÜSEB yapılanmasının da aktif olduğunu ve gençlerin bu yapıya yoğun katılım gösterdiğini aktardı.

Konuşmasında bilginin erişilebilirliğine değinen Bakan, günümüzde gençlerin önceki kuşaklara göre çok daha fazla bilgiye ulaşabildiğini vurguladı ve gençlerden korkmadan bilgi ve fikirlerini paylaşmalarını istedi: "Bilginiz, fikriniz varsa gelin beraber üretelim, fikrinizi söyleyin, korkmayın, icat çıkartın."

Toplantı boyunca Memişoğlu, gençlere yönelik hem moral verici hem de somut yol haritası sunan mesajlar verdi; dijital sağlık altyapısı, yapay zeka uygulamaları ve yerli robotik cerrahi hedefleri önümüzdeki dönemin odak noktaları olarak öne çıktı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu 12'nci Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda gençlerle buluştu