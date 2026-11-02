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Gençlerle ulaştırmanın geleceği Düzce'de sahne aldı

Ufest, Düzce Üniversitesi'nde başladı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile kurumlar projelerini gençlerle 3 Kasım'a kadar paylaşacak.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 21:40

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Gençlerle ulaştırmanın geleceği Düzce'de sahne aldı

Ufest Düzce Üniversitesi'nde başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen gençlik festivali Ufest, Düzce Üniversitesi'nin ev sahipliğinde kapılarını açtı. Etkinlik, Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gençleri ulaştırma ve haberleşme sektörünün güncel projeleri ve teknolojileriyle buluşturmayı hedefliyor.

Katılımcılar ve stantlar:

Festival kapsamında, sektörün önde gelen kurumları stant açarak sundukları hizmetleri, teknolojik yenilikleri ve projelerini tanıtıyor. Etkinlikte Altyapı Genel Müdürlüğü (AYGM), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), TCDD Taşımacılık, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş (TÜRASAŞ) ve TÜRKSAT gibi kuruluşlar yer alıyor.

Etkinlik içeriği ve amaç:

Ufest, kara yolundan demir yoluna, deniz yolundan hava yoluna; haberleşmeden bilgi teknolojilerine uzanan geniş bir yelpazede projeleri tanıtıyor. Türkiye'nin en kapsamlı ulaşım festivali niteliğindeki organizasyon, gençleri geleceğin vizyonunun paydaşları haline getirmeyi ve onları sektörün uzmanlarıyla bir araya getirerek mesleki yönelimlerine destek olmayı amaçlıyor.

Festival süresince öğrenciler, ulaştırma ve haberleşme sektörünün uzmanlarıyla doğrudan iletişim kurma, projeleri yerinde inceleme ve sektördeki yeniliklere dair bilgi alma imkânı buluyor. Ufest, 3 Kasım 2026 tarihine kadar, 10.00-17.00 saatleri arasında Üniversitemiz Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi'nde devam edecek.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN VE ULAŞIMIN EĞLENCELİ DÜNYASINI...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN VE ULAŞIMIN EĞLENCELİ DÜNYASINI GENÇLERLE BULUŞTURMAYI AMAÇLAYAN GENÇLİK FESTİVALİ UFEST, DÜZCE ÜNİVERSİTESİNİN EV SAHİPLİĞİNDE BAŞLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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