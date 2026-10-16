Gercüş yolunda pikapla çarpılan büyükbaş hayvan yaralandı

Gercüş’te yol kenarında çıkan hayvana pikap çarptı

Batman’ın Gercüş ilçesi Yemişli köyü yakınlarında seyir halindeki 06 DAA 830 plakalı pikap, aniden yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hayvan yaralandı ve araçta maddi hasar oluştu.

Müdahale ekipleri ve yerel halk:

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler ve çevredeki vatandaşlar yaralı hayvana müdahalede bulundu. Olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın nasıl gerçekleştiğini ve oluşan hasarın boyutunu belirlemek üzere çalışma yürütüyor.

BATMAN’IN GERCÜŞ İLÇESİNE PİKABIN ÇARPTIĞI BÜYÜKBAŞ HAYVAN YARALANIRKEN, ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU.