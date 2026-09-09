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Giresun'da kent politikasında eşitlik vurgusu: yerel eşitlik birimi kuruluyor

Giresun Belediyesi, kadınların kent yaşamına eşit, güvenli ve özgür şekilde katılımını sağlamak amacıyla Yerel Eşitlik Birimi kuruyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 15:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Giresun'da kent politikasında eşitlik vurgusu: yerel eşitlik birimi kuruluyor

yerel eşitlik birimi kuruluyor:

Giresun Belediyesi, kadınların kent yaşamında eşit, güvenli ve özgür biçimde yer almasını desteklemek üzere Yerel Eşitlik Birimi oluşturulacağını açıkladı. Karar, belediye meclisinin eylül ayı ikinci toplantısında gündeme geldi ve uygulama, daha önce imzalanan "Kadın Dostu Kentler" protokolü kapsamında hayata geçirilecek.

Giresun Belediye Meclis Üyesi Evrim Özkan, birimin öncelikli amacının kentte kadınların karşılaştığı sorunları görünür kılmak ve bu ihtiyaçları belediye politikalarına doğrudan taşımak olduğunu belirtti. Özkan, girişimin, yalnızca sosyal hizmetlerle sınırlı kalmayıp kentsel planlama ve günlük yaşamın örgütlenmesine kadar uzanan bir yaklaşım getireceğini vurguladı.

kadınların kent hakkı hangi alanları kapsıyor:

Özkan, kadınların kent deneyiminin erkeklerle aynı koşullarda olmadığını söyleyerek, çözüm bekleyen başlıca alanları sıraladı: güvenli ulaşım, aydınlatılmış sokaklar, erişilebilir kamusal alanlar, sosyal ve ekonomik yaşama katılım, bakım emeğinin yarattığı yükler ve karar alma mekanizmalarında temsil. "Çünkü biliyoruz ki kadınlar kent yaşamını erkeklerle aynı koşullarda deneyimlemiyor. Güvenli ulaşım, aydınlatılmış sokaklar, erişilebilir kamusal alanlar, sosyal ve ekonomik yaşama katılım, bakım emeğinin neden olduğu yükler ve karar mekanizmalarında temsil, kadınların kent hakkının ayrılmaz parçalarıdır" sözleriyle bu boyutları özetledi.

Belediyenin yaklaşımı, kadınları yalnızca hizmet alan kişiler olarak görmekten öte, kentin bugünü ve geleceğinde söz sahibi kılmayı hedefliyor. Bu çerçevede, hizmet sunumunda eşitlik perspektifinin yaygınlaştırılması ve karar süreçlerine kadın taleplerinin doğrudan taşınması planlanıyor.

çalışma yöntemi ve eylem planı:

Yerel Eşitlik Birimi, katılımcı bir yöntemle çalışacak; önümüzdeki dönemde kadınlar, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşlarla ortak ihtiyaç analizi yapılacak. Bu çalışmaların sonunda Giresun Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlanacak ve ortaya çıkan önceliklere göre belediyenin farklı hizmet alanlarına eşitlik perspektifi entegre edilecek.

Evrim Özkan, kadın dostu kent anlayışını şu cümleyle tanımladı: "Çünkü kadın dostu kent, kadınlar adına karar verilen değil, kadınların karar verdiği masalarda eşit biçimde yer aldığı kenttir." Özkan, Giresun'da kadınların kent yaşamının her alanında daha fazla söz sahibi olması için çalışmaların süreceğini belirtti.

Konuşmasını, hedeflerini net biçimde özetleyen şu ifadelerle noktaladı: "Kadınların sesinin duyulduğu, emeğinin görünür olduğu, sokaklarında özgürce ve güvenle var olabildiği, kararlarında eşit söz sahibi olduğu bir Giresun için çalışmaya devam edeceğiz." Özkan ayrıca, "Kadınların güvende, eşit ve özgür olmadığı bir kent, hiç kimse için tam anlamıyla yaşanabilir bir kent değildir" uyarısını yineleyerek çalışmanın önemine dikkat çekti.

GİRESUN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ EVRİM ÖZKAN

GİRESUN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ EVRİM ÖZKAN

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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