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Gerçüş'te kadınlara yönelik meme sağlığı eğitimi ve qr kodlu rehber

Batman'ın Gercüş İlçe Halk Sağlığı Merkezi, ADEM kursiyerlerine meme kanseri farkındalığı eğitimi verdi; katılımcılara QR kodlu anahtarlık hediye edildi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gerçüş'te kadınlara yönelik meme sağlığı eğitimi ve qr kodlu rehber

Eğitim programı ve amaçları:

Batman'ın Gercüş İlçe Halk Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen eğitim, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik olarak gerçekleştirildi. Etkinlik, Kadın Destek Merkezi'nde yoğun katılımla yapıldı ve öncelikli hedef olarak kadın sağlığında erken tanı bilincinin artırılması belirlendi.

Eğitimin içeriği ve vurgulanan noktalar:

Eğitimde meme kanseri, erken teşhis yöntemleri ve korunma yolları detaylı biçimde ele alındı. Eğitimi veren hemşireler arasında yer alan Gülistan Ülker, katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarırken erken tanının önemine dikkat çekti. Ülker etkinlikle ilgili olarak şunları kaydetti: "Bugün Kadın Destek Merkezimizde, kadınlarımızı meme kanseri farkındalık eğitimi kapsamında ziyarete geldik. Kendilerine meme muayenesinden, ücretsiz taramalardan ve kendi kendine meme muayenesinden bahsettik. Kadınlarımızın bu konuda bilinçlenmesi, vücutlarını tanımaları ve düzenli kontrollerini yaptırmaları sağlığımız açısından büyük önem taşıyor. Erken teşhis sayesinde birçok hayatın kurtulduğunu ve devletimizin sunduğu ücretsiz tarama imkanlarının her kadının hayatında bir güvence olduğunu onlarla paylaştık."

Uygulamalar ve katılımcı desteği:

Program süresince katılımcılara meme muayenesinin önemi, klinik kontrollerin aksatılmaması ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı birimlerde sunulan ücretsiz kanser tarama hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Eğitim sonrasında kursiyerlere, öğrendiklerini kolayca hatırlamaları ve güncel bilgilere erişebilmeleri amacıyla bir hatırlatıcı olarak hediye takdim edildi.

Verilen hediyeler arasında yer alan anahtarlıkların arka yüzünde, halk sağlığı meme kanseri bilgilendirme sayfasına doğrudan yönlendiren bir qr kod bulundu. Bu düzenleme ile katılımcılar, eğitime ait dijital rehberlere ve güncel bilgilere istedikleri zaman telefonlarıyla kolayca erişebilecekler.

BATMAN’IN GERCÜŞ İLÇE HALK SAĞLIĞI MERKEZİ TARAFINDAN, MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI ETKİNLİKLERİ...

BATMAN’IN GERCÜŞ İLÇE HALK SAĞLIĞI MERKEZİ TARAFINDAN, MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA AİLE DESTEK MERKEZİNDEKİ (ADEM) KURSİYERLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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