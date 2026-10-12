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Gercüş’te kontrolden çıkan vinç dağlık alanda şarampole yuvarlandı

Batman’ın Gercüş Bağlarbaşı Mahallesi’nde kontrolden çıkan vinç şarampole yuvarlandı; sürücü T.K. (29) yaralandı, Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gercüş’te kontrolden çıkan vinç dağlık alanda şarampole yuvarlandı

Kaza meydana geliş biçimi:

Batman’ın Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesindeki dağlık mevkiide seyir halindeki vinç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Olay çevredeki vatandaşların fark etmesiyle gündeme geldi.

Yaralı sürücünün müdahalesi:

Kazada yaralanan sürücünün adı T.K (29) olarak bildirildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın oluş şekline ilişkin tespit çalışmaları yürütüyor.

GERCÜŞ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE YUVARLANAN VİNÇ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

GERCÜŞ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE YUVARLANAN VİNÇ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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