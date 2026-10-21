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Geri dönüşüm tesisinde hayatını kaybeden iş yeri sahibi İnegöl'de bin kişiyle uğurlandı

İnegöl'de ekskavatörle sıkışan 39 yaşındaki iş yeri sahibi Yasin Niğdelioğlu, yaklaşık bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Geri dönüşüm tesisinde hayatını kaybeden iş yeri sahibi İnegöl'de bin kişiyle uğurlandı

Olayın ayrıntıları:

Olay, dün sabah saat 08.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokak'ta faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Tesis sahibi Yasin Niğdelioğlu (39), tesiste bulunan ekskavatörle geri dönüşüm malzemelerini bir alandan başka bir alana taşımaya başladığı sırada, ekskavatörün ucundaki malzemeler ile makine arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Niğdelioğlu, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Niğdelioğlu, hastanede hayatını kaybetti.

Adli işlemler ve inceleme:

Savcılık incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından Niğdelioğlu'nun cenazesi ailesine teslim edildi.

Cenaze töreni ve defin:

Niğdelioğlu için İnegöl OSB Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı törende, Niğdelioğlu ailesi, yakınları ve sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazının ardından defin işlemleri için cenaze, alınarak Kent Mezarlığı'na götürüldü ve burada toprağa verildi.

YASİN NİĞDELİOĞLU İÇİN İNEGÖL OSB CAMİİ&#039;NDE ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP CENAZE NAMAZI...

YASİN NİĞDELİOĞLU İÇİN İNEGÖL OSB CAMİİ'NDE ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP CENAZE NAMAZI KILINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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