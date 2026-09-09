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Germencik'te bio kontrol odaklı haşere mücadelesi sürüyor

Germencik Belediyesi, kırsal ve merkez mahallelerde yürüttüğü vektör mücadelesi ve biyolojik kontrol odaklı ilaçlama ile halk sağlığını koruyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Germencik'te bio kontrol odaklı haşere mücadelesi sürüyor

germencik'te haşereyle mücadele devam ediyor

Germencik Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla haşere ve zararlılara yönelik ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

rutin ilaçlama ve vektör programı:

Belediye ekipleri, kırsal ve merkez mahallelerde yürütülen vektör ile mücadele programı kapsamında rutin ilaçlama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Çalışmalar, yaz sezonunun sonuna doğru yoğunlaştırılarak halk sağlığının korunmasına öncelik veriliyor.

biyolojik kontrol uygulamaları ve yerel önlemler:

Yetkililer, uygulanan yöntemin yalnızca kimyasal ilaçlamaya dayanmadığını, bio kontrol odaklı çalışmaların da programın önemli bir bileşeni olduğunu belirtiyor. Belediyeden yapılan açıklamada, "Çalışmalarımız halkımız için yaşamın olduğu her alanda devam edecek" denildi ve sağlıklı bir mevsim geçirilmesinden duyulan memnuniyet vurgulandı.

Germencik Belediyesi ayrıca ilaçlama takvimleri ve hedeflenen alanlarla ilgili bilgilendirmeyi sürdürecek; vatandaşlar ise uygulamalara destek olmaya ve çevresel hijyen kurallarına uymaya çağrılıyor.

GERMENCİK’TE HAŞEREYLE MÜCADELE SÜRÜYOR

GERMENCİK’TE HAŞEREYLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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