Gündoğan'da içme suyu altyapısı yenileniyor: Kızılburun hattında yarıma ulaşıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Kızılburun İsale Ayrım Hattı'nda yaklaşık 2 bin metrelik yenileme çalışmasının yarısı tamamlandı.

çalışmanın kapsamı:

Geçen yıl Gündoğan'da gerçekleştirilen 2 bin 500 metrelik ana isale ayrım hattı yenilemesinin ardından, bu yıl Kızılburun İsale Ayrım Hattı'nda yeni bir çalışma başlatıldı. Toplam uzunluğu yaklaşık 2 bin metre olan hattın, bugüne kadar bin metresi yenilenmiş durumda.

teknoloji ve beklenen etkiler:

Gündoğan'ı besleyen su depolarının ayrım noktalarına kurulan yeni nesil ayrım odalarının montajı tamamlandı. Bu sistemler sayesinde suyun debi ve basıncı uzaktan takip edilip kontrol edilebiliyor; böylece basınç kaynaklı arızaların ve hizmet kesintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca isale ayrım hatlarının yenilenmesiyle su kayıp ve kaçaklarının minimum seviyeye indirilmesi ve bölgedeki içme suyu altyapısının daha verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü açıklamasında, yatırımların Bodrum'un yıllardır süregelen içme suyu sorunlarına kalıcı çözümler üretmeyi hedeflediği vurgulandı. Açıklamada ayrıca çalışmaların, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ortaya koyduğu kararlılıkla sahada hayata geçirildiği belirtildi.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BODRUM’UN GÜNDOĞAN MAHALLESİ’NDE İÇME SUYU ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYOR.