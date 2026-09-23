Germencik'te zabıta okul giriş çıkışlarında nöbette: başkan Zencirci 'evlatlarımız bizim her şeyimiz'

Germencik'te zabıta görev yapıyor

Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul saatlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak için okul çevreleri ve önemli geçiş noktalarında düzenli olarak görev alıyor. Ekipler, öğrenciler okullarına sağ salim ulaşana kadar sorumluluklarını sürdürüyor.

nöbetin kapsamı:

Zabıta ekipleri özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde, yaya yolları ile alt geçitlerde bulunuyor; amaç çocukların güvenli bir şekilde okula girip çıkmasını sağlamak. Görevliler, gerekli gördükleri noktalarda trafik akışını düzenleyip, öğrencilerin güvenli geçişini kolaylaştırıyor. Bu çalışmalar rutin olarak devam ettiriliyor.

başkan zencirci'nin vurgusu:

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ekiplerin okul çevresindeki görevlerini sürdürdüğünü belirterek, dün ülke genelinde yaşanan olayın ardından öğrenci güvenliğine yönelik çabaların öneminin yeniden ortaya çıktığını ifade etti. Başkan Zencirci, "Evlatlarımız bizim her şeyimiz" diyerek bu hizmetin hassasiyetini ve sürekliliğini vurguladı. Belediye yetkilileri, aileleri ve okulları bilgilendirip koordinasyonu sağlayarak çocukların güvenliğini öncelik olarak gördüklerini bildirdi.

AYDIN'IN GERMENCİK’TE ZABITA EKİPLERİ ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN OKUL ÖNLERİ VE GEÇİŞ NOKTALARINDA GÖREV YAPMAYI SÜRDÜRÜRKEN, GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ "EVLATLARIMIZ BİZİM HER ŞEYİMİZ" DİYEREK ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ.