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Gerze'de hafızlık gururu: genç hafızlar belgelerini aldı, Türkiye finalisti ödüllendirildi

Sinop’un Gerze ilçesinde hafızlık belgeleri törenle verildi; öğrenciler ve aileleri katıldı, Türkiye finalisti Sena Ormanoğlu'na ödül takdim edildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Gerze'de hafızlık gururu: genç hafızlar belgelerini aldı, Türkiye finalisti ödüllendirildi

Gerze’de hafızlık belgesi töreni

Sinop’un Gerze ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belgeleri düzenlenen bir törenle takdim edildi. Programa öğrenciler ve aileleri katıldı; sevinç ve heyecan etkinlik boyunca hissedildi.

Tören konuşmaları ve teşekkürler:

Gerze İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, törende yaptığı konuşmada hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri tebrik etti. Aktaş, öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan ailelere ve hocalara teşekkür ederek yeni hafızlara başarı dileklerinde bulundu.

Sena Ormanoğlu'na özel ödül:

Programın devamında, hafızlık Türkiye finalinde Gerze’yi temsil eden Sena Ormanoğlu da özel bir ödülle onurlandırıldı. Ödülü veren İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, Ormanoğlu’nu tebrik ederken başarısında emeği bulunan hocasına ve ailesine de teşekkür etti.

Tören, öğrencilere hafızlık belgelerinin ve ödüllerinin takdim edilmesi, hatıra fotoğrafı çekimi ve yapılan duaların ardından sona erdi.

SİNOP’UN GERZE İLÇESİNDE HAFIZLIK EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN BELGE TAKDİM TÖRENİ...

SİNOP’UN GERZE İLÇESİNDE HAFIZLIK EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN BELGE TAKDİM TÖRENİ DÜZENLENİRKEN, HAFIZLIK TÜRKİYE FİNALİNDE İLÇEYİ TEMSİL EDEN SENA ORMANOĞLU DA ÖDÜLLENDİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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