Gerze'de yeni eğitim sezonu için öncelikler netleşti

Toplantı yapısı ve amaçları:

Sinop'un Gerze ilçesinde, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Başı İlçe Millî Eğitim Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’nin 25’inci maddesi gereğince düzenlendi ve kurumun toplantı salonunda, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Recep Ekim başkanlığında yapıldı.

Komisyon üyelerinin tam katılımıyla gerçekleşen oturumda, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin öncelikler ve uygulama adımları ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Gündemde hem geride kalan dönemin değerlendirmesi hem de yürütülecek faaliyetlerin planlanması yer aldı.

Değerlendirme ve öğrenci yerleştirmeleri:

Toplantıda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının genel değerlendirmesi yapıldı. Özellikle lise ve açık liseye geçiş ile nakil süreçleri, LGS ve YKS yerleştirme sonuçları ele alındı; elde edilen veriler üzerinden önümüzdeki yıl için düzenleme ve yönlendirme gereksinimleri tartışıldı.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda, öğrenci nakil süreçlerinin hızlandırılması, yerleştirme sonuçlarının şeffaf ve etkili kullanılmasına yönelik adımların planlanması öne çıktı.

Hizmetler, bütçe ve mesleki eğitim:

Gündemde ayrıca Hayat Boyu Öğrenme faaliyetleri ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bilgilendirme çalışmaları yer aldı. Toplantıda rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için atılacak adımlar detaylandırıldı.

Yönetim ve mali konular da kapsamlı şekilde görüşüldü. Okul ve kurum müdürlerinin harcama yetkilisi olması, okullara gönderilen ödeneklerin kullanımı, fatura ödemeleri ile MESEM (Mesleki Eğitim Merkezi) işlemleri toplantının diğer önemli başlıkları arasında oldu.

Okul müdürleri ve komisyon üyesi öğretmenler, gündem maddeleri çerçevesinde görüş alışverişinde bulunarak, uygulamaya dönük kararlar aldı ve sorumluluk dağılımını netleştirdi.

Toplantı sonunda Şube Müdürü Recep Ekim, katılım sağlayan tüm komisyon üyelerine teşekkür ederek, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

SİNOP’UN GERZE İLÇESİNDE, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.