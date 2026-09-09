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Gerze'ye yeni cami için ilk kazma vuruluyor

Gerze'de 19 Mayıs Mahallesi Tabaktaş mevkiinde yapımı planlanan caminin temel atma çalışmaları son aşamaya geldi; Müftülük hayırseverlerden destek bekliyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gerze'ye yeni cami için ilk kazma vuruluyor

Yeni cami için temel atma hazırlıkları tamamlanıyor

Sinop Gerze İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçenin 19 Mayıs Mahallesi Tabaktaş mevkiinde yapımı planlanan cami için temel atma çalışmalarında son aşamaya gelindiği bildirildi.

çalışmanın durumu:

Açıklamada, projenin uygulama safhasında ilerleme kaydedildiği ve temel atma işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğu vurgulandı. Yetkililer, sahada yürütülen hazırlıkların bitirilmesinin ardından inşaat çalışmalarına hız verileceğini belirtti.

hayırseverlere çağrı:

Gerze Müftülüğü, caminin ilçeye kazandırılması için yürütülen çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, bütün hayırseverlerimizin bu güzel camimiz için yapacakları desteklerini bekliyoruz çağrısında bulundu ve "Cenab-ı Allah hayırla tamamlamayı nasip eylesin" temennisinde bulundu.

Yeni caminin tamamlanmasıyla birlikte bölge sakinlerinin ibadet ihtiyaçlarına önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor ve projenin ilçenin sosyal yaşamına olumlu etkiler getirmesi bekleniyor.

GERZE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, İLÇEMİZ 19 MAYIS MAHALLESİ TABAKTAŞ MEVKİİNDE...

GERZE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, İLÇEMİZ 19 MAYIS MAHALLESİ TABAKTAŞ MEVKİİNDE YAPIMI PLANLANAN CAMİ İÇİN TEMEL ATMA ÇALIŞMALARINDA SON AŞAMAYA GELİNDİĞİ BİLDİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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