GetirBüyük’ten şeffaf adım: taze meyve ve sebzenin haftalık pestisit raporları uygulamada

GetirBüyük'ün uygulamada yayımlanan pestisit sonuçları:

GetirBüyük, taze meyve ve sebze tedarikinde kalite ve güvenliği önceliklendiren yeni bir şeffaflık uygulamasını hayata geçirdi. Platform, Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı ve TÜRKAK akrediteli laboratuvarlarda haftalık olarak yapılan pestisit analizlerinin sonuçlarını kullanıcıların erişimine sunuyor. Sonuçlar, Getir uygulamasındaki ilgili ürün sayfalarında yer alan 'Analizli Meyve & Sebze' kategorisinde görüntülenebiliyor.

Analizlere nereden ulaşılır:

Kullanıcılar, GetirBüyük hizmetinde 'Analizli Meyve & Sebze' başlığı altındaki ürünlerin detay sayfasına giderek yeşil 'Pestisit Analizli' rozetli ürünleri görebiliyor. Ürün detayındaki 'Pestisit Analizi' sekmesi altındaki 'Pestisit Analiz Raporunu Görüntüle' butonuna tıklanmasıyla, ilgili ürünün haftalık olarak güncellenen laboratuvar raporlarına ve analiz sonuçlarına doğrudan ulaşmak mümkün hale geliyor. Bu sayede patates, soğan, domates, salatalık, yeşillikler ve meyveler gibi onlarca ürünün analizleri transparan biçimde takip edilebiliyor.

Analiz kapsamı ve tedarik yaklaşımı:

Platform, ürünleri Türk Gıda Kodeksi'nin belirlediği yasal kalıntı limitleri doğrultusunda test ettiriyor ve elde edilen verileri kullanıcıyla paylaşıyor. GetirMarket Genel Müdürü Elif Çar, uygulamanın tazelik kadar kalite ve güven odağıyla işlettiğini vurgulayarak, kullanıcıların doğru bilgiye kolay erişimini alışveriş deneyiminin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirtti. Çar ayrıca 'Analizli Meyve & Sebze' ürünlerinin haftalık pestisit analizlerinin platformda erişime sunulduğunu, '24 Saatte Tarladan Sofraya' alt kategorisiyle yeşilliklerin hasattan sonra 24 saat içinde kullanıcıyla buluşturulduğunu ve Onarıcı Tarım uygulamalarıyla zirai ilaç kullanılmadan ata tohumlarıyla üretilen ürünlerin de tedarik edildiğini ifade etti.

GetirBüyük'ün bu uygulaması, tüketicinin sağlıklı taze gıdaya erişim hassasiyetine yanıt verirken tedarik zincirinde ölçülebilir ve düzenli bir şeffaflık sağlıyor. Haftalık güncellenen analiz raporları, tüketicilerin satın alma kararlarını veri temelli olarak desteklemeyi amaçlıyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NCA ONAYLI VE TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK) TARAFINDAN AKREDİTE LABORATUVARLARDA HAFTALIK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN PESTİSİT ANALİZLERİNİN SONUÇLARI, GETİR UYGULAMASINDA "ANALİZLİ MEYVE & SEBZE" ÜRÜN SAYFALARI ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR.