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İstanbul'da TOKİ'nin kiralık sosyal konut başvuruları 14 eylül'de açılıyor

TOKİ'nin İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut projesine başvurular 14 Eylül'de başlayacak; ilk etapta 1.071 konut üç yıl için hak sahiplerine verilecek.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

İstanbul'da TOKİ'nin kiralık sosyal konut başvuruları 14 eylül'de açılıyor

İstanbul'da TOKİ'nin kiralık sosyal konut başvuruları 14 eylül'de açılıyor

TOKİ, kira artışlarını dengelemek ve dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konutlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçireceği kiralık sosyal konut projesinde başvuru tarihini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan takvime göre başvurular 14 Eylül itibarıyla alınmaya başlanacak.

başvuru ve kura süreci:

Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayan vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Başvurular e-Devlet kapısı üzerinden ve yetkili banka şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılacak çekilişle ilk bin kiralık konutun hak sahiplerinin belirleneceğini bildirdi; ayrıca kura takvimi içinde kira kurasının Ekim 2026'da çekileceği ifade edildi.

Projenin ilk etap uygulamasında 1.071 konut bulunduğu ve bu konutların üç yıl süreyle belirtilen şartlara uygun 18 yaşından büyük, evli T.C. vatandaşlarına kiralanacağı belirtildi. Hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.

konutların dağılımı ve kiralama koşulları:

İstanbul'da inşa edilecek kiralık konutlar, Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu, Anadolu Yakası'nda ise Ataşehir, Sancaktepe ve Üsküdar gibi ilçelerde yer alacak. Proje kapsamında yer alan 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin kiralarının piyasa rayiçlerinin altında tutulacağı ve özellikle piyasa rayicinin yarısı oranında ücretlendirileceği açıklandı.

Projede memurlar, emekliler, engelliler ile evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı açıklamasında, İstanbul'da satışa sunulan 100 bin sosyal konut programına ilave olarak 15 bin kiralık konutun vatandaşların kullanımına sunulacağı ve kiralamaların aynı zamanda kira artışlarını dengelemeye yönelik bir adım olduğu vurgulandı.

Başvuruda bulunacak adayların ilan edilen gelir şartlarına uygun olup olmadıkları ve diğer belgeleri hakkında detaylar, başvuru başlangıcında resmi kanallardan duyurulacak.

TOKİ’NİN KİRA ARTIŞLARINI DENGELEMEK VE DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIN UYGUN FİYATLI KONUTLARA...

TOKİ’NİN KİRA ARTIŞLARINI DENGELEMEK VE DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIN UYGUN FİYATLI KONUTLARA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN HAYATA GEÇİRECEĞİ KİRALIK SOSYAL KONUT PROJESİNDE BAŞVURULAR 14 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK. PROJEYE HİÇ EVİ OLMAYAN VE BELİRLENEN GELİR SEVİYESİNİ AŞMAYANLAR BAŞVURU YAPACAK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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