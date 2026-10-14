Gezen sinema tırı Yığılca Doğanlar Köyü'nde ilkokul öğrencileriyle buluştu

Gezen Sinema Tırı'nın Yığılca ziyareti:

Düzce'ye gelen Gezen Sinema Tırı, köy okullarındaki çocuklara ulaşma projesi kapsamında Yığılca ilçesindeki Doğanlar Köyü Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu'nu ziyaret etti. Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle ve Düzce Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Okula konuşlandırılan tırda öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte film izleme fırsatı buldu. Öğrencilerin gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekti ve etkinlik süresince sınıf dışı bir öğrenme ve sosyalleşme ortamı oluştu. Ziyaret, alanında yapılan çalışmaların köy okullarına erişimini somutlaştırdı.

etkinliğin kapsamı ve gelecek planı:

Gezen Sinema Tırı'nın Yığılca durağı, projenin dokuzuncu molası olarak kayda geçti. Organizatörler, benzer gösterimlerin önümüzdeki günlerde Düzce'nin farklı köy okullarına taşınacağını belirtti. Amaç, çocuklara erişilebilir kültürel deneyimler sunmak ve sinema ile tanışma fırsatını yaygınlaştırmak olarak açıklandı.

Yerel yetkililer ve okul yönetimi, etkinliğin öğrenciler üzerindeki olumlu etkisine vurgu yaptı; öğretmenler, bu tür uygulamaların çocukların iletişim ve görsel okuryazarlık becerilerini desteklediğini söyledi. Projenin sürdürülebilirliği ve daha fazla köy okuluna ulaşması için planlamalar devam ediyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN DESTEKLERİYLE DÜZCE’YE GELEN “GEZEN SİNEMA TIRI”, KÖY OKULLARINDAKİ ÇOCUKLARI SİNEMAYLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR. ETKİNLİĞİN DOKUZUNCU DURAĞI YIĞILCA İLÇESİNE BAĞLI DOĞANLAR KÖYÜ ANADOLU KALKINMA VAKFI İLKOKULU OLDU.