Gigafiber Denizli'ye ulaştı: Turknet'ten simetrik ve kotasız internet

Turknet'in Gigafiber ağı Denizli'de hizmete başladı

İnternet servis sağlayıcısı Turknet, kendi fiber altyapısı Gigafiber'i Denizli'ye taşıdığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Gigafiber'in kullanıma sunulduğu bölgelerde aboneler 1.000 Mbps'ye varan indirme hızlarıyla birlikte aynı seviyede yükleme hızı alabilecek. Hizmette ayrıca taahhütsüz ve kotasız kullanım imkanları sunuluyor.

Denizli'de internetin kullanım alanlarına yönelik etkileri:

Tekstil ve üretim sektörlerinin güçlü olduğu, ticaret ve turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı Denizli'de Gigafiber altyapısı, özellikle veri yoğun kullanım gerektiren senaryolarda öne çıkıyor. Simetrik bağlantı sayesinde büyük dosya aktarımı, yüksek çözünürlüklü görüntülü toplantılar, bulut tabanlı uygulamalar, içerik üretimi ve canlı yayın gibi süreçler daha stabil ve hızlı gerçekleştirilebilecek.

Evden çalışma ve uzaktan eğitim alışkanlıklarının kalıcılaştığı ortamda, yüksek yükleme hızları verimliliği artırıyor; yerel işletmeler içinse bulut hizmetlerine erişim ve dijital müşteri iletişimi kolaylaşıyor. Aynı zamanda oyun ve eğlence amaçlı yayın-akış uygulamaları da bu altyapıdan doğrudan fayda sağlayacak.

Şirketin genişleme planları ve hedefleri:

Turknet, 30’uncu yılında kendi fiber altyapısını Türkiye genelinde büyütmeye devam ediyor. Bugün 17 ilde Gigafiber altyapısıyla hizmet veren şirket, yıl sonuna kadar bu sayıyı 19'a çıkarmayı hedefliyor. Aynı dönemde kendi fiber altyapısıyla ulaştığı hane sayısını 3,7 milyondan 4,5 milyona yükseltmeyi amaçlıyor.

Şirket yetkilileri, Denizli'de daha fazla noktaya Gigafiber ulaştırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor. Bu adım, hem son kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hem de bölgedeki dijital dönüşümün hızlanmasını amaçlayan altyapı yatırımlarının parçası olarak sunuluyor.

Sonuç olarak, Gigafiber'in Denizli'ye gelmesi, kullanıcılara kotasız ve taahhütsüz simetrik hızlar sunarken; kent ekonomisi, eğitim, üretim ve hizmet sektörlerinde dijital kapasitenin artmasına katkı sağlayacak bir altyapı adımı niteliğinde.

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISI TURKNET, KENDİ FİBER ALTYAPISI GİGAFİBER’İ DENİZLİ’YE TAŞIDI. BÖYLECE DENİZLİ’DEKİ KULLANICILAR 1.000 MBPS’YE VARAN İNDİRME VE YÜKLEME HIZLARI SUNAN SİMETRİK, TAAHHÜTSÜZ VE KOTASIZ İNTERNET DENEYİMİNE ERİŞEBİLECEK.