Dolar 49,1747 +0,12%
Euro 55,3171 +0,31%
Bist 12.361,93 -0,66%
Altın Gram 6.613,17 +0,63%
EUR/USD 1,1244 +0,18%
Brent Petrol 98,54 -1,77%
--°

Gigafiber Denizli'ye ulaştı: Turknet'ten simetrik ve kotasız internet

Turknet, kendi fiber altyapısı Gigafiber'i Denizli'ye taşıdı; şehirde kullanıcılar 1.000 Mbps'ye varan simetrik, taahhütsüz ve kotasız internete kavuşuyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Gigafiber Denizli'ye ulaştı: Turknet'ten simetrik ve kotasız internet

Turknet'in Gigafiber ağı Denizli'de hizmete başladı

İnternet servis sağlayıcısı Turknet, kendi fiber altyapısı Gigafiber'i Denizli'ye taşıdığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Gigafiber'in kullanıma sunulduğu bölgelerde aboneler 1.000 Mbps'ye varan indirme hızlarıyla birlikte aynı seviyede yükleme hızı alabilecek. Hizmette ayrıca taahhütsüz ve kotasız kullanım imkanları sunuluyor.

Denizli'de internetin kullanım alanlarına yönelik etkileri:

Tekstil ve üretim sektörlerinin güçlü olduğu, ticaret ve turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı Denizli'de Gigafiber altyapısı, özellikle veri yoğun kullanım gerektiren senaryolarda öne çıkıyor. Simetrik bağlantı sayesinde büyük dosya aktarımı, yüksek çözünürlüklü görüntülü toplantılar, bulut tabanlı uygulamalar, içerik üretimi ve canlı yayın gibi süreçler daha stabil ve hızlı gerçekleştirilebilecek.

Evden çalışma ve uzaktan eğitim alışkanlıklarının kalıcılaştığı ortamda, yüksek yükleme hızları verimliliği artırıyor; yerel işletmeler içinse bulut hizmetlerine erişim ve dijital müşteri iletişimi kolaylaşıyor. Aynı zamanda oyun ve eğlence amaçlı yayın-akış uygulamaları da bu altyapıdan doğrudan fayda sağlayacak.

Şirketin genişleme planları ve hedefleri:

Turknet, 30’uncu yılında kendi fiber altyapısını Türkiye genelinde büyütmeye devam ediyor. Bugün 17 ilde Gigafiber altyapısıyla hizmet veren şirket, yıl sonuna kadar bu sayıyı 19'a çıkarmayı hedefliyor. Aynı dönemde kendi fiber altyapısıyla ulaştığı hane sayısını 3,7 milyondan 4,5 milyona yükseltmeyi amaçlıyor.

Şirket yetkilileri, Denizli'de daha fazla noktaya Gigafiber ulaştırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor. Bu adım, hem son kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hem de bölgedeki dijital dönüşümün hızlanmasını amaçlayan altyapı yatırımlarının parçası olarak sunuluyor.

Sonuç olarak, Gigafiber'in Denizli'ye gelmesi, kullanıcılara kotasız ve taahhütsüz simetrik hızlar sunarken; kent ekonomisi, eğitim, üretim ve hizmet sektörlerinde dijital kapasitenin artmasına katkı sağlayacak bir altyapı adımı niteliğinde.

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISI TURKNET, KENDİ FİBER ALTYAPISI GİGAFİBER’İ DENİZLİ’YE TAŞIDI. BÖYLECE...

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISI TURKNET, KENDİ FİBER ALTYAPISI GİGAFİBER’İ DENİZLİ’YE TAŞIDI. BÖYLECE DENİZLİ’DEKİ KULLANICILAR 1.000 MBPS’YE VARAN İNDİRME VE YÜKLEME HIZLARI SUNAN SİMETRİK, TAAHHÜTSÜZ VE KOTASIZ İNTERNET DENEYİMİNE ERİŞEBİLECEK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kışın rengi alıç Van tezgahlarında rağbet görüyor
images

Akhisar'da coğrafi işaretli domat zeytini için hasat maratonu başladı
images

Yanan ev yeniden güvene kavuştu: Muğla'nın Güvenli Yuvam ilk uygulaması Marmaris...
images

Hayrabolu'da kanola üretiminde anıza ekim denemeleri genişliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Atık malzemelerle afet eğitimi: Muş’ta macera parkı modeli

Kampüslerde güvenlik bilinçlendirmesi: El Ele Güvenli Geleceğe projesiyle öğrencilere bilgilendirme

Midyat devlet hastanesinde ilk uygulama: teşekkür köşesi sağlık çalışanlarını görünür kılıyor

Orman işçisi ailesinden genç hekim adayı, Ersoy başarıyı tebrik etti

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip