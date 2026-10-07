Giresun'da yenilenen şebeke borusu patladı, basınç suyu metrelerce fışkırttı

Olay yerinde yaşananlar:

Giresun Merkez Hacısiyam Mahallesi İnönü Caddesi 72 Evler mevkiinde, belediye tarafından yaklaşık 3 ay önce başlatılan altyapı çalışmaları kapsamında değiştirilen şebeke su borusu, kapatma işlemi sırasında patladı. Patlamayla birlikte sisteme uygulanan basınç etkisiyle su metrelerce yükseğe fışkırdı ve çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

Patlamadan sonra çıkan su, cadde üzerinde yayılarak yolun büyük bir bölümünü kapladı. Olayı gören mahalle sakinleri ve esnaf, çalışmanın tamamlanmasının ardından aynı noktada arıza meydana gelmesine tepki gösterdi.

Ekip müdahalesi ve etkileri:

Belediyeye bağlı ekiplerin kısa sürede bölgeye intikal ederek arızaya müdahale ettiği bildirildi. Ekipler, su akışını kontrol altına almak ve patlayan bölümü onarmak için çalışma başlattı. Müdahale süresince ulaşımda ve işyerlerinde aksama yaşandı ancak yetkililer sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Olay, altyapı yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılan kontrol ve kapatma süreçlerinin önemini bir kez daha gösterdi. Mahalle sakinleri, benzer arızaların önlenmesi için gerekirse daha kapsamlı testlerin yapılmasını talep etti.

GİRESUN’DA BELEDİYE TARAFINDAN BİR SÜRE ÖNCE BAŞLATILAN ALTYAPI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA DEĞİŞTİRİLEN ŞEBEKE SU BORUSU PATLADI