Giresun'un 2026 yatırım hamlesi: bütçe 2,5 milyara çıkarıldı, altyapı ve afet onarımına öncelik

2026 yatırım bütçesi ve öncelikler:

Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin tarafından açıklanan 2026 çalışma programında, İl Özel İdaresi bütçesinin ana kalemiyle birlikte güçlendirildiği bildirildi. Kurumun 1,7 milyar liralık ana bütçesi, ek bütçelerle desteklenerek toplam 2,5 milyar liraya yükseltildi. Bu kaynak artışı, ilin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda yol, altyapı, asfalt ve afet sonrası onarım çalışmalarına aktarıldı.

il genelinde yürütülen saha çalışmaları:

Şahin, 2026 yılı yatırım programının il merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde devam ettiğini ve planlanan işlerin büyük bölümünde son aşamaya gelindiğini belirtti. Açıklamada özellikle afetlerin ardından zarar gören bölgelerde duvar, altyapı, asfalt ve yama çalışmalarının sürdüğü vurgulandı. Ayrıca il genelinde hizmet veren iş makineleri filosunun yenilenmesine de ağırlık verildi; 70'in üzerinde iş makinesi modernize edildi veya yenilendi.

turizm, tarım ve sosyal projelerin durumu:

İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi, yol ve altyapı yatırımlarının yanı sıra turizmi canlandıracak projelere de destek veriyor. Bu kapsamda öne çıkan yatırımlar arasında Göksu Travertenleri, Maviden Yeşile Yolculuk Projesi, Halil Rıfat Paşa Tüneli, Giresun Adası, Gençlik Merkezi ve Gelin Kayası gibi projeler yer alıyor. Tarım ve sosyal destekler de gündemde; 2025'te Şebinkarahisar'da tohum desteği sağlanırken, 2026'da Dereli ilçesinde manda yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla damızlık manda desteği verildi.

Şahin, yatırımların öncelikle ilçelerden ve köylerden gelen talep ve ihtiyaçlara göre şekillendirildiğini, İl Genel Meclisi üyeleri, kaymakamlar ve muhtarların taleplerinin proje önceliklendirmesinde belirleyici olduğunu kaydetti. Uygulamadaki çalışmaların yıl boyunca sürmesi ve hasar gören alanların kısa sürede onarılmasının hedeflendiği bildirildi.

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI AHMET ŞAHİN, 2026 YILINDA İL GENELİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ÖZELLİKLE ALTYAPI, YOL, ASFALT VE AFET SONRASI ONARIM YATIRIMLARINA AĞIRLIK VERİLDİĞİNİ BELİRTEREK, 70'İN ÜZERİNDE İŞ MAKİNESİNİN YENİLENDİĞİNİ AÇIKLADI.