Giriş sınavıyla seçilecek yeni moda yetenekleri 6 ekimde eğitime başlıyor

Moda akademisinde sınav heyecanı:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstihdam Akademileri çatısı altındaki Moda Akademisi, 2026-2027 eğitim dönemi için başvuran 717 aday arasından ön değerlendirmeyi geçenleri yetenek sınavıyla belirledi. Ön elemayı geçen adaylar; ilgi, yetenek ve mesleki hedeflerine göre daha ayrıntılı bir ölçme sürecine tabi tutuldu. Bu sınavın sonucuna göre kazanan kursiyerler, uygulama odaklı programlara katılmaya hak kazanacak.

7 branşta uygulamalı eğitim verilecek:

2026-2027 dönemi kapsamında akademide verilecek programlar arasında Moda Koleksiyon Geliştirme, Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı, Bilgisayarlı Modelistlik (Gerber), Bilgisayarlı Moda Tasarımı (Photoshop-Illustrator), Drapaj, Modelistlik ve Dikiş Atölyesi/Dikim Teknikleri yer alıyor. Adayların sınav performansları, hem yeteneklerine hem de mesleki hedeflerine uygun branşlara yönlendirilmeleri için temel belirleyici oldu. Başarılı kursiyerlerin eğitimleri 6 ekim tarihinde başlayacak şekilde planlandı.

Uygulama odaklı yaklaşım ve hedeflenen çıktılar:

Akademide teorik eğitimin yanı sıra tasarım, teknik çizim, kalıp hazırlama, üretim süreçleri, koleksiyon geliştirme ve görsel sunum gibi alanlarda yoğun uygulama çalışmaları yürütülüyor. Programlar; workshop, söyleşi, sergi ve koleksiyon projeleriyle desteklenerek kursiyerlerin pratiğe dönük becerilerinin artırılmasına ve edinilen yetkinliklerin istihdama dönüşmesine odaklanıyor. Kursiyer değerlendirmesinde uygulamalı performans, portfolyo ve mesleki hedef uyumu öncelikli kriterler arasında yer aldı.

Geçen dönem verileri:

Moda Akademisi, 2025-2026 eğitim döneminde 227 kursiyere eğitim verdi ve 8 farklı branşta program düzenledi. Aynı dönemde gerçekleştirilen 31 workshopa toplam 393 kişi katıldı; ayrıca 7 söyleşi ve 7 temalı sergi düzenlendi. Eğitim ve etkinliklerde 6 akademisyen ile 5 uzman eğitmen görev aldı; bu kadro, kursiyerlerin mesleki gelişimine katkı sağlamak üzere programları yürüttü.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MODA AKADEMİSİ’NİN 2026-2027 EĞİTİM DÖNEMİ İÇİN BAŞVURU YAPAN 717 ADAY ARASINDAN ÖN DEĞERLENDİRMEYİ GEÇENLER, AKADEMİDE EĞİTİM ALMAYA HAK KAZANABİLMEK İÇİN YETENEK SINAVINA GİRDİ. BAŞARILI ADAYLAR, 6 EKİM’DE BAŞLAYACAK EĞİTİMLERDE 7 FARKLI BRANŞTAN BİRİNDE EĞİTİM GÖRECEK.