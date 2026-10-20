Girişimci doktora öğrencisinin voleybol yapay zekâsı 1,35 milyon TL destek kazandı

HKÜ öğrencisinin VoleMetric Pro projesi 1 milyon 350 bin TL yatırım aldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde yürütülen VoleMetric Pro projesi, TÜBİTAK BiGG Yatırım 2026 Yılı 1. Çağrısı kapsamında 1 milyon 350 bin TL yatırım desteğine hak kazandı. Proje, doktora öğrencisi Mehmet Onur Savaş tarafından, danışmanlığını yapan Doç. Dr. Murat Ali Çınar eşliğinde geliştirildi.

projenin hedefleri:

VoleMetric Pro, voleybolcuların fiziksel özellikleri ve hareket verilerini bir araya getirip analiz eden yapay zekâ destekli bir karar destek sistemi olarak tasarlandı. Sistem; üç boyutlu kamera teknolojileri ile bilgisayarlı görü yöntemlerini kullanarak oyuncuların performans gelişimini objektif biçimde takip etmeyi, pozisyon seçiminde veri temelli kararlar alınmasını sağlamayı ve sakatlık riskinin azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Proje, spor bilimleri ile yapay zekâyı birleştiren uygulamalı bir model sunuyor.

destek süreci ve üniversite değerlendirmesi:

HKÜ, BiGG4Future programı kapsamında konsorsiyum ortakları arasında yer aldı ve proje iş planının hazırlanmasına destek verildi. TÜBİTAK BiGG Yatırım çağrısında desteklenmeye değer bulunan proje, hem akademik çıktıyı ticarileştirme hem de saha uygulamalarına hızla taşınma potansiyeli taşıyor.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan elde edilen başarıya ilişkin, 'Öğrencilerimizin bilimsel bilgiyi teknolojiye ve toplumsal faydaya dönüştüren projeler geliştirmesini son derece önemsiyoruz. Spor bilimleri ile yapay zekâyı buluşturan bu projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunması bizler için gurur verici. Üniversitemizde girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz. Öğrencimiz Mehmet Onur Savaş’ı ve danışmanı Doç. Dr. Murat Ali Çınar’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Üniversitemizde ve OSB Teknokentimizde girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz' dedi.

Projenin TÜBİTAK desteğiyle saha testleri, uygulama geliştirme ve ticarileştirme adımlarına hız kazandırması hedefleniyor. HKÜ kampüsünde ve OSB Teknokent ortamında sağlanacak destekler, VoleMetric Pro'nun sporcu izlemi ve performans yönetiminde kullanılabilecek pratik çözümler üretmesine zemin hazırlayacak.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (HKÜ) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. MURAT ALİ ÇINAR’IN DANIŞMANLIĞINDA, DOKTORA ÖĞRENCİSİ MEHMET ONUR SAVAŞ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN "VOLEMETRİC PRO" PROJESİ, TÜBİTAK BİGG YATIRIM 2026 YILI 1. ÇAĞRISI KAPSAMINDA 1 MİLYON 350 BİN TL YATIRIM DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANDI.