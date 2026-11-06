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Giritliler derneği yeni ayvalık ticaret odası yönetimini tebrik etti

Ayvalık Giritliler Derneği, yeni seçilen Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Halil Aykut ve Meclis Başkanı Osman Özdoğan'a başarı diledi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Giritliler derneği yeni ayvalık ticaret odası yönetimini tebrik etti

ziyaretin ayrıntıları:

Ayvalık Giritliler Derneği yönetimi, seçimlerin ardından yeni yönetime başarı dileklerini iletmek amacıyla Ayvalık Ticaret Odası'na ziyaret gerçekleştirdi. Heyette Dernek Başkanı Coşkun Tunçmen ile yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

dernekten iletilen mesajlar:

Dernek Başkanı Coşkun Tunçmen, ziyaret sırasında Ticaret Odası Başkanı Halil Aykut ve Meclis Başkanı Osman Özdoğan'ı tebrik ederek, görevlerinin ilçenin ekonomik yaşamı için hayırlı olmasını diledi. Tunçmen, nazik misafirperverlikleri için teşekkür edip yeni yönetime başarı temennisinde bulundu.

ziyaretin sonu:

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşme, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi.

ZİYARET

ZİYARET

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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