girne faciasında sağ kurtulanın anlattıkları

girne faciasından sağ kurtulanın anlattıkları:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinden sağ kurtulan Gaziantepli iki çocuk babası Serdar Çapan (36), yaşadığı dehşet anlarını ve kurtarma sürecindeki aksaklıkları detaylarıyla anlattı. Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin kaybolduğu ve 237 kişinin kurtarıldığı açıklanmıştı. Çapan, faciayı takiben memleketi Gaziantep’e dönerek ailesine kavuştu.

mürettebatın müdahaleleri ve panik anları:

Çapan, geminin hareket etmesinden kısa süre sonra su almaya başladığını belirterek süreci saatler verip anlattı. "Gemi o gün saat 12’ye 5 kala hareket etti. Hareketten 15-20 dakika sonra içeride panik başladı. Üçüncü veya dördüncü çarpışmadan sonra gemi sola kavis alıp tamamen durdu" dedi. Üst katta olduğunu söyleyen Çapan, aşağıdaki insanların seslerinin geldiğini, geminin su aldığını ve insanların panik halinde olduğunu vurguladı.

Çapan, mürettebatın davranışlarının durumu ağırlaştırdığını ifade ederek, geminin mazotunun boşaltıldığını ve can botlarının çok erken açıldığını, botların gemiden yaklaşık 100 metre açıldığını gördüğünü anlattı. O anlarda kardeşi Erdoðan'a "gemi batıyor" dediğini, telefonuna baktığında saatin 12.29 olduğunu gördüğünü söyledi.

mahşer gibi görüntüler ve kurtarma çabalarının zorlukları:

İç kısımlarda koridorların insanların yığıldığı noktalar haline geldiğini, acil çıkış kapılarının ve camların kullanılamadığını aktaran Çapan, camları kıracak ekipman olmadığını belirtti. Geminin yattığı yönden dolayı bazı kapıların takılı kaldığını, kapının üzerindeki demir parçanın engel oluşturduğunu anlattı. "Kapıyı açamadık, camları kıramadık. Ben sadece can yeleğimi giydim ve üst tarafta kurtuldum" dedi.

Çapan, denizde cansız bedenlerin yüzeye çıktığını, çok sayıda insanın suyla boğuştuğunu ve enkaza ilk etapta yanaşmanın zor olduğunu ifade etti: "Biz minimum 40 dakika orada suyla boğuştuk. Can yeleği olan veya olmayan insanlar suda kaldı." Kırabildikleri bir pencereden çekip çıkardıkları bir kadın olan Azize'yi baygın halde bulduklarını, onu sırt üstü çevirdikten sonra nefes aldığını gördüklerini anlattı.

Çapan yaşadıklarını "tam anlamıyla bir can pazarıydı" diye özetlerken, gemide sadece bir kişinin bile soğukkanlı yönlendirmesi olsa kaybın daha az olabileceğini söyledi. Kurtarıldıktan sonra ilk dakikalarda ne yapacağını bilemediğini, aileye kısa bir mesaj gönderdiğini belirtti.

Olayda yakınlarını kaybetme korkusunu yaşayan eşi Büşra Çapan (32) ise yaklaşık 12.30'dan 15.00'e kadar eşine ulaşamadıklarını, bu sürecin kendileri için çok zor geçtiğini söyledi. "Kendi adımıza şanslı olduğumuzu düşünüyoruz, ama diğer insanların yaşadıklarını düşündükçe çok kötü oluyorum" diyerek diğer mağdurlara sabır diledi ve yardım temennisinde bulundu.

GİRNE AÇIKLARINDA BATAN GEMİDEN SAĞ KURTULAN VATANDAŞ SERDAR ÇAPAN, DEHŞET ANLARINI ANLATTI.