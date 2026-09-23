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Girne faciasında yaşamını yitiren Mehmet Bayhan memleketi Nusaybin'de toprağa verildi

KKTC açıklarında alabora olan Filo Jet'te hayatını kaybeden 26 yaşındaki Mehmet Bayhan, Nusaybin Kuruköy Mahallesi'nde törenle toprağa verildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Girne faciasında yaşamını yitiren Mehmet Bayhan memleketi Nusaybin'de toprağa verildi

Girne faciasında yaşamını yitiren Mehmet Bayhan memleketi Nusaybin'de toprağa verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybeden Mehmet Bayhan için memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesinde tören düzenlendi. 26 yaşındaki Bayhan'ın cenazesi aile üyelerine teslim edildikten sonra Kuruköy Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

kaza ve arama kurtarma çalışmaları:

KKTC'nin Girne Limanından 30 Ağustos'ta Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden Filo Jet isimli yolcu gemisi su almaya başladıktan kısa süre sonra Girne açıklarında battı. Gemide yolcu ve mürettebatla birlikte toplam 267 kişinin bulunduğu, kazanın ilk saatlerinde 239 kişinin sağ kurtarıldığı bildirildi. Kayıp kişilerin bulunması için Türkiye ve KKTC ekipleri tarafından denizden ve havadan arama kurtarma çalışmaları yürütüldü.

cenazenin ulaşması ve defni:

Denizden ve havadan süren arama kurtarma çalışmaları kapsamında ulaşılan cenazenin 19 Eylül'de Nusaybinli Mehmet Bayhan'a ait olduğu tespit edildi. Kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze ailesine teslim edildi, Mardin'e getirilen Bayhan için Kuruköy Mahallesi'nde aile, yakınları ve sevenlerinin katılımıyla tören düzenlendi ve defin gerçekleştirildi.

Girne’deki gemi faciasında hayatını kaybeden Mehmet Bayhan Nusaybin’de defnedildi

Girne’deki gemi faciasında hayatını kaybeden Mehmet Bayhan Nusaybin’de defnedildi

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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