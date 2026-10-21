Dolar 49,5978 +0,03%
Euro 55,6791 -0,06%
Bist 11.692,03 -0,90%
Altın Gram 6.605,97 +0,00%
EUR/USD 1,1220 -0,18%
Brent Petrol 109,91 +1,03%
--°

Gizli zula ortaya çıkarıldı: Maltepe'de 2 kilo 149 gram metamfetamin ele geçirildi

Maltepe'de düzenlenen operasyonda, bir ikamette saklanan 2 kilo 149 gram metamfetamin, 1 gram marihuana, terazi ve 366 bin 200 TL ele geçirildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gizli zula ortaya çıkarıldı: Maltepe'de 2 kilo 149 gram metamfetamin ele geçirildi

Operasyonun detayları:

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu ticaretine yönelik saha faaliyetleri sonucu şüpheli bir zula evi tespit edildi. 20 Ekim tarihinde yapılan çalışmada, uyuşturucu madde ticaretinde bulunduğu belirlenen A.O. (24) isimli şahsın Kartal ilçesi Topselvi Mahallesi'nde bulunan bir ikameti, uyuşturucu madde saklamak amacıyla kullandığı belirlendi.

yakalama ve arama:

Şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, zarflama ve ölçüm ekipmanları ile birlikte miktarı net şekilde tespit edilen uyuşturucular ele geçirildi. Operasyon, bölge güvenliği gözetilerek planlı ve koordineli şekilde gerçekleştirildi.

ele geçen deliller ve adli süreç:

Aramalarda 2 kilo 149 gram metamfetamin, 1 gram marihuana, 2 adet hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet, 2 adet cep telefonu, 366 bin 200 TL nakit para ve 6 ABD doları bulundu. Ele geçirilen malzemeler delil olarak kayda geçirildi.

Soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli hakkında, işlemleri tamamlandıktan sonra 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapılarak, 21 Ekim tarihinde adli makamlara sevk edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kuzenini kalbinden bıçaklamakla suçlanan sanığın 6. duruşması yapıldı
images

Batman’da sabah saatlerinde hafif ticari araç direğe çarptı, 1 kişi yaralandı
images

Uşak'ta NMB tekstil tesisinde çıkan yangına ekipler yoğun müdahale ediyor
images

Uşak'ta NMB Tekstil'e ait elyaf ve geri dönüşüm tesisinde yangın

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa ticaret borsası'nda yeni meclis ve meslek komitesi üyeleri belirlendi

C plaka esnafı ABB önünde üç yıllık kiralama ihalesinin iptalini istedi

Ziyaretle başlayan diyalog: AK Parti heyeti DBB eşbaşkanlarını ağırladı

Burhan Eşer: antalyaspor deplasmanında hedefimiz galibiyet serisini sürdürmek

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti