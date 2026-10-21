Gizli zula ortaya çıkarıldı: Maltepe'de 2 kilo 149 gram metamfetamin ele geçirildi

Operasyonun detayları:

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu ticaretine yönelik saha faaliyetleri sonucu şüpheli bir zula evi tespit edildi. 20 Ekim tarihinde yapılan çalışmada, uyuşturucu madde ticaretinde bulunduğu belirlenen A.O. (24) isimli şahsın Kartal ilçesi Topselvi Mahallesi'nde bulunan bir ikameti, uyuşturucu madde saklamak amacıyla kullandığı belirlendi.

yakalama ve arama:

Şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, zarflama ve ölçüm ekipmanları ile birlikte miktarı net şekilde tespit edilen uyuşturucular ele geçirildi. Operasyon, bölge güvenliği gözetilerek planlı ve koordineli şekilde gerçekleştirildi.

ele geçen deliller ve adli süreç:

Aramalarda 2 kilo 149 gram metamfetamin, 1 gram marihuana, 2 adet hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet, 2 adet cep telefonu, 366 bin 200 TL nakit para ve 6 ABD doları bulundu. Ele geçirilen malzemeler delil olarak kayda geçirildi.

Soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli hakkında, işlemleri tamamlandıktan sonra 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapılarak, 21 Ekim tarihinde adli makamlara sevk edildi.

ELE GEÇİRİLENLER