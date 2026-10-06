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Gökbey'in kokpitinden Fırat ve Şanlıurfa'nın havadan panoraması

Gökbey'in kokpit kamerası Fırat üzerinde süzülüşünü kaydederek Şanlıurfa'nın tarihi kıvrımlarını ve yerli mühendisliğin gururunu gökyüzünden gösterdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:46

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EDİTÖR: İrem Özkan

Gökbey'in kokpitinden Fırat ve Şanlıurfa'nın havadan panoraması

Gökbey'in kokpitinden Fırat manzarası:

Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterinde yer alan Türkiye’nin yerli ve milli helikopteri Gökbey, Şanlıurfa semalarında kokpit kamerasına yansıyan görüntülerle dikkat çekti. Kayıtlarda, Fırat Nehri’nin kıvrımları ve kadim toprakların silueti, helikopterin süzülüşüyle adeta bir hava takvimi kareleri gibi sunuluyor. Yerli mühendisliğin ürünüyle gökyüzünden bakarken tarih ve teknoloji aynı kadrajda buluşuyor.

Festival uçuşu ve envanter bilgileri:

Gökbey, TEKNOFEST kapsamında Ankara’dan Şanlıurfa’ya uçarak festival alanında vatandaşlarla buluştu ve yoğun ilgi gördü. Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterinde bulunan 5 adet Gökbey helikopterinden birinin Aydın, dört tanesinin ise Ankara konuşlu olduğu belirtildi. İlerleyen süreçte yerli helikopterlerin Jandarma’nın diğer birliklerinde, özellikle terörle mücadele harekât bölgelerinde ve geniş görev yelpazesinde etkin şekilde kullanılacağı ifade edildi.

Pilotun değerlendirmesi ve teknik iş birliği:

Jandarma Pilot Yarbay Sermet Sağlamsaatçi, Gökbey ile görev yapmanın ve yerli mühendislikle iletişim kurmanın ayrı bir gurur olduğunu vurguladı: "Gökbey yerli ve milli olacak şekilde mühendislerimizin bize sunduğu bir imkan. Bunun kumandalarında olmak ayrı bir gurur."

Sağlamsaatçi, helikopterin eğitim ve operasyondaki rollerine dair şunları ekledi: "Jandarma Havacılık Komutanlığında görevli olan pilotların eğitimlerinde, özellikle pilot ve teknisyen eğitimlerimizde öncelikli olarak görev veriliyor." Ayrıca helikopterdeki sistemlerin ASELSAN ve TUSAŞ tarafından geliştirildiğini ve bakım-sorumluluğunun TUSAŞ tarafından yürütüldüğünü belirterek, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda sistemlerdeki eksikliklerin zamanla giderildiğini aktardı.

Gökbey’in hem teknolojik hem de üretim sürecinde görev alan isimlerle kurulan bağlantının, pilot ve teknisyenler için ayrıcalık yarattığını söyleyen Sağlamsaatçi, ekipteki yaklaşık 61 pilotun bu helikopterle uçmaktan keyif aldığını ifade etti.

Halkın ilgisi ve paylaşım:

Sağlamsaatçi, Gökbey'in yerli ve milli olması nedeniyle bölge halkının ilgisinin daha yoğun olduğunu vurguladı: "Gökbey’in buradaki ilk ve yerli olması, bunun etraftaki halkımız ve milletimiz tarafından bilinip buna ilginin daha fazla olması bizim için daha gurur verici." Kokpit kamerası görüntülerinin Urfa’nın güzelliğini ve ekibin gördüklerini paylaşma amacı taşıdığını belirtti; görüntüler izleyenlere bölgenin tarihi ve doğasından kesitler sunuyor.

Gökbey’in Şanlıurfa gökyüzünde bıraktığı iz, yerli havacılık çalışmalarının saha ile halk buluşmasında aldığı yeri ve Jandarma Havacılık Komutanlığı’nın bu platformu nasıl eğitim ve operasyonel kapasiteye dönüştürdüğünü gözler önüne seriyor.

GÖKBEY&#039;in gözünden kadim şehir: Fırat Nehri üzerindeki süzülüşü kokpit kamerasında

GÖKBEY'in gözünden kadim şehir: Fırat Nehri üzerindeki süzülüşü kokpit kamerasında

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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