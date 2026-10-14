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Gökçeada'da evlere taşınan okuma projesi toplumda karşılık buluyor

Gökçeada Kaymakamlığı'nın 'Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor' projesi, öğrenciler ve aileleri evde ortak okumayla okuma kültürünü yaygınlaştırıyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Gökçeada'da evlere taşınan okuma projesi toplumda karşılık buluyor

proje evlere taşınıyor:

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor adlı proje, ilçede okuma alışkanlığını günlük hayata entegre etmek amacıyla yürütülüyor. Proje, Gökçeada Kaymakamlığı öncülüğünde; öğrenci, aile, okul yönetimi ve öğretmenlerin katılımıyla sürüyor. Bu kapsamda Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başta olmak üzere kurum temsilcileri aile ziyaretleri gerçekleştiriyor.

ziyaret ve uygulama detayları:

Kaymakam Acar, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Tayip Dikici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zafer Tepeli ile okul yöneticileri ve öğretmenler, Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Sare Şeker ve ailesinin evine konuk oldu. Erhan Şeker ve Tuğçe Şeker'in evinde gerçekleşen buluşmada heyet ve aile birlikte kitap okudu; etkinlik kapsamında aileyle birlikte 30 dakika süreyle okuma gerçekleştirildi.

hedefler ve beklentiler:

Program boyunca, çocukların kitapla kurduğu bağın güçlendirilmesi ve ailenin ortak okuma alışkanlığının geliştirilmesi vurgulandı. Projenin amaçları arasında kitapların okul sıralarından evlere, çocuklardan ailelere ve toplumun tüm kesimlerine ulaşması; okuma kültürünün birlikte okuyan, birlikte düşünen bir yaşam biçimine dönüşmesi yer alıyor.

Yetkililer, projenin öğrenci ve aile katılımıyla büyümeye devam ettiğini belirtiyor; hedef, Gökçeada genelinde okumayı günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline getirmek olarak ifade ediliyor.

ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA İLÇESİNDE BAŞLATILAN ‘BEN OKUYORUM, GÖKÇEADA OKUYOR’ PROJESİ, ÖĞRENCİLER VE...

ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA İLÇESİNDE BAŞLATILAN ‘BEN OKUYORUM, GÖKÇEADA OKUYOR’ PROJESİ, ÖĞRENCİLER VE AİLELERİN KATILIMIYLA DEVAM EDİYOR. GÖKÇEADA KAYMAKAMI OSMAN ACAR İSE EVDE KİTAP OKUYAN AİLELERE EŞLİK EDİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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