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Gökçedam'da Yaşar Kemal mirası kültür ve sanatla canlandı

Gökçedam'da düzenlenen Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri, yağmura rağmen üç gün sürdü ve çok sayıda yazar ile sanatçıyı ağırladı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 10:31

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Gökçedam'da Yaşar Kemal mirası kültür ve sanatla canlandı

Gökçedam'da mirasın buluşması

Türk edebiyatının usta ismi Yaşar Kemal'in doğduğu Osmaniye'nin Gökçedam (Hemite) köyünde düzenlenen Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri, yağışlı hava rağmen yoğun katılımla üç gün sürdü. Etkinlikler, Osmaniye Belediyesi ile 40'ın üzerinde sivil toplum kuruluşunun katkısıyla gerçekleştirildi ve hem yerel halk hem de farklı illerden ve yurt dışından gelen yazar ve sanatçıların katılımını sağladı.

etkinlikler ve katılımcılar:

Program, İnce Memed korteji ile başladı ve Yaşar Kemal'in doğduğu Ceyhan Nehri kıyısındaki Yaşar Kemal Kültür Evi ve Parkı çevresinde devam etti. Üç günlük festival boyunca yöresel yemek sunumları ve yapılış gösterileri ile birlikte resim, el sanatları ve karikatür sergileri açıldı. Katılımcılar, edebi söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla yazarların dünyasına yakınlaşırken, sanatçılar eserlerini geniş bir izleyiciye sundu.

Etkinlik alanına gelen vatandaşlar yağmura rağmen programları takip etti; ziyaretçilere yönelik düzenlenen etkinlikler arasında özel bir yer tutan performanslar ve sergiler dikkat çekti. Osmaniye Ozanlar, Şairler ve Yazarlar Derneği (OŞYAD) bünyesindeki "Osmaniye’nin Dünkü Çocukları" ekibi, geçmişte sokaklarda oynanan geleneksel çocuk oyunlarını yeniden canlandırarak 7'den 70'e herkesi çocukluk anılarına götürdü ve etkinliğe renk kattı.

çalışmaların hedefleri ve yorumlar:

Festival, Çukurova'nın kültürel değerlerini ön plana çıkarırken, Yaşar Kemal'in edebiyat dünyasına kazandırdığı eserlerin ve bıraktığı kültürel mirasın yaşatılmasını amaçladı. Komite üyesi Muzaffer Yüksel Kaya, "Yaklaşık 40 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek destek verdiği festival alanındayız. Yaşar Kemal’i anlatmak, Çukurova’yı anlatmak kadar zor" diyerek organizasyonun kapsamını ve geleceğe dönük hedeflerini özetledi.

Organizatörler, festivalin yarattığı ilgiden memnun olduklarını belirterek gelecek yıllarda programı daha da genişleterek Yaşar Kemal'in düşünce dünyası ve edebi mirasını uluslararası alanda daha etkili biçimde tanıtmayı hedeflediklerini söyledi. Etkinlik, hem bölge kültürünün görünürlüğünü artırdı hem de edebiyat ile sanatın yerel hayat üzerindeki canlı etkisini bir kez daha gösterdi.

ÇUKUROVA ULUSLARARASI YAŞAR KEMAL KÜLTÜR VE SANAT GÜNLERİ, YAĞMURLU HAVAYA RAĞMEN VATANDAŞLARDAN...

ÇUKUROVA ULUSLARARASI YAŞAR KEMAL KÜLTÜR VE SANAT GÜNLERİ, YAĞMURLU HAVAYA RAĞMEN VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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