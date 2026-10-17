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Gökçedere'de okulların çevresinde jandarma önlemleri artırıldı

Gökçedere beldesinde jandarma ekipleri, okul giriş-çıkış saatlerinde yoğun devriye ve çevre kontrolleri yaparak öğrenci güvenliğini güçlendirdi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gökçedere'de okulların çevresinde jandarma önlemleri artırıldı

Denetimler ve uygulama:

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde okulların güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı denetim çalışmaları yürütüldü. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde kontrol noktaları oluşturarak çevre devriyelerini yoğunlaştırdı.

Önlemlerin odağı: öğrenci güvenliği:

Gerçekleştirilen kontrollerde veliler, okul görevlileri ve çevre sakinleriyle koordinasyon sağlanarak olası risklere karşı tedbirler alındı. Yapılan uygulamaların amacı, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerini temin etmek olarak açıklandı.

Yetkililer, alınan tedbirlerin artırıldığını ve denetimlerin aralıksız şekilde sürdürüleceğini bildirirken, toplum işbirliğinin de önemine vurgu yaptı.

JANDARMADAN GÖKÇEDERE’DE OKUL DENETİMİ

JANDARMADAN GÖKÇEDERE’DE OKUL DENETİMİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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