Malatya iş dünyası, eski başkan Abdurrahman Yavuz'u andı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, önceki dönem Oda başkanlarından Abdurrahman Yavuz'un vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı.

yaşamı ve oda görevi:

Sadıkoğlu mesajında, Yavuz'un Odamızdaki Genel Sekreterlik görevini takiben 1983-1995 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığını hatırlattı. Mesajda, Yavuz'un Malatya'nın ticaret ve sanayisinin gelişimine yaptığı katkılara vurgu yapıldı.

sadıkoğlu'nun taziye mesajı:

Başkan Sadıkoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; "Odamızdaki Genel Sekreterlik görevinin ardından 1983-1995 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten, şehrimizin ticaret ve sanayisinin gelişimine büyük emekler veren kıymetli büyüğümüz Abdurrahman Yavuz ağabeyimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Malatya’mıza ve iş dünyamıza sunduğu değerli hizmetlerle daima hayırla yâd edeceğimiz merhum Abdurrahman Yavuz başkanımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Mesaj, Yavuz'un MTSO ve kent için bıraktığı izlerin anılması ve ailesine taziye dileklerinin iletilmesiyle son buldu.

BAŞKAN SADIKOĞLU, ABDURRAHMAN YAVUZ İÇİN TAZİYE MESAJI YAYINLADI