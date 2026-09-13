İsveç seçimlerinde dar fark yeni hükümetin rotasını tayin edebilir

İsveç genel seçimlerinde oy verme işlemi başladı

Yerel saatle 08.00'de açılan sandıklarda, yaklaşık 8 milyondan fazla seçmen 349 sandalyeli parlamento Riksdag için oy kullanıyor. Ülkedeki toplam nüfusun yaklaşık 10,6 milyon olduğu belirtiliyor. Sandıklar yerel saatle 20.00'de kapanacak ve ilk sonuçların gece saatlerinde gelmesi bekleniyor.

Sandık süreci ve oy sayımı:

Oy verme süreci boyunca yerel saat düzenlemelerine göre hareket ediliyor; resmi sonuçlar seçim komisyonunun sayım ve konsolidasyon çalışmalarının ardından açıklanacak. Seçim günü katılım oranı ve geçici sonuçlar ilk analizler için belirleyici olacak. Sandıkların kapanmasından itibaren parti bazlı dağılımlar takip edilerek koalisyon olasılıkları hızlıca şekillenecek.

Bloklar, anketler ve olası hükümet değişikliği:

Seçimde iki ana blok öne çıkıyor. Merkez sol muhalefet bloğu Sosyal Demokratlar, Yeşiller, Sol Parti ve Merkez Parti'den; sağ blok ise Ilımlı Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ve İsveç Demokratları'ndan oluşuyor. Geçen haftada yayımlanan kamuoyu yoklamaları merkez solun az bir farkla önde olduğunu işaret ediyor; bu nedenle muhtemel bir hükümet değişikliği gündemde.

Ancak iki blok arasındaki farkın az olması, seçimin sonucuna ilişkin belirsizliği koruyor. Sağ blokun kazanması halinde, neo-Nazi kökleri bulunduğu belirtilen İsveç Demokratları'nın ilk kez hükümete dahil olma ihtimali tartışılıyor. Sağ blok, seçim zaferi halinde Başbakan Ulf Kristersson liderliğinde dört partili bir hükümet kurma konusunda anlaşmış durumda.

Öte yandan Liberal Parti'nin parlamentoya girebilmesi için %4'lük seçim barajını aşması gerekiyor. Liberaller barajın altında kalırsa sağ bloğun parlamento sandalye sayısı azalacak ve hükümet kurma süreci daha da karmaşık hale gelecek.

Muhalefet içindeki görüş ayrılıkları:

Merkez sol bloğun üyeleri sosyal yardımlar ve kamu harcamalarının artırılması konusunda genel olarak uzlaşıyor; ancak göç politikası başta olmak üzere belirgin farklılıklar bulunuyor. Magdalena Andersson liderliğindeki Sosyal Demokratlar, diğer potansiyel koalisyon ortaklarına kıyasla göç konusunda daha katı bir yaklaşım talep ediyor. Ayrıca partiler arasında milyarderlere yönelik vergilendirme ve yeni nükleer reaktörlerin inşası gibi konularda da ayrışmalar var.

Bu farklılıklar, özellikle Merkez Parti'nin Sol Parti’nin yer aldığı bir hükümete destek vermeyeceğini açıklaması nedeniyle, Andersson'ın hükümet kurma sürecini zorlaştırıyor. Seçim sonuçları netleştiğinde partiler arası pazarlıklar ve olası protokoller, İsveç'in yeni hükümet yapısını belirleyecek.

Seçim gecesi ve sonrasında açıklanacak ilk sonuçlar, blokların sandalye dağılımını gösterdikçe koalisyon müzakereleri başlayacak ve İsveç'in gelecek politik rotası daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

İSVEÇ’TE HALK, YEREL SAATLE 08.00 İTİBARIYLA GENEL SEÇİMLER İÇİN OY KULLANMAYA BAŞLADI.