Rize'deki programını tamamlayan Erdoğan helikopterle Samsun'a geçti

Erdoğan rize'deki programını tamamladı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Eylül Perşembe akşamı memleketi Rize'ye geldi. Burada düzenlenen toplu açılış törenine katıldı ve ardından AK Parti Rize İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yer aldı.

Hafta sonunu aileyle memleketinde geçirdi:

Erdoğan hafta sonunu ailesiyle birlikte Rize'nin Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası'nda geçirdi. Daha sonra ilçe merkezinde bulunan konutunda dinlendi.

Samsun'a hareket ve program takvimi:

Bugün Güneysu'dan helikopterle Rize-Artvin Havalimanı'na geçen Erdoğan, buradan hava yoluyla Samsun'a hareket etti. Erdoğan'ın Samsun'da da toplu açılışlar ve çeşitli programlara katılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’den Samsun’a hareket etti