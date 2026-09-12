Gökyüzüne uzanan gençlik: Aksaray'da Roketsan roket yarışması finali

yarışmanın kapsamı:

TEKNOFEST kapsamında ROKETSAN tarafından düzenlenen Roket Yarışması'nın 2026 final etabı, 7-13 Eylül tarihlerinde Aksaray Hisar Atış Alanında başladı. Organizasyon, dokuzuncu kez geleceğin mühendislerini ağırlıyor ve bu yıl da yoğun başvuru aldı: toplam 2 bin 139 takım başvurusu arasından gerekli süreçleri tamamlayan 73 takım finale kaldı ve füzelerini gökyüzüne gönderdi.

Yarışma; lise, orta irtifa, yüksek irtifa, zorlu görev, özgün hibrit yakıt motorlu roket ve özgün sıvı yakıt motorlu roket kategorilerinde düzenleniyor. Geçen yıl Malezya'dan üç takımın katılmasıyla başlayan uluslararası ilgi, bu yıl daha da arttı ve finalde Malezya, Suudi Arabistan, Hindistan, Bosna Hersek, Azerbaycan ve Endonezyadan gelen toplam yedi uluslararası takım yer alıyor.

organizasyonun hedefleri ve değerlendirmeler:

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, organizasyonun giderek uluslararasılaştığını vurgulayarak, "Burada tabii yarışmacıların kaybedeni yok. Dereceye girenlerimiz var ama buraya gelip buradaki tecrübeden faydalanıyor olmaları onlar için en büyük ödüllerden bir tanesi" dedi. İkinci, yarışmanın gençlerin uzay ve savunma teknolojileri birikimine katkı sağladığını ve her yıl hedeflerin teknolojik anlamda yükseltildiğini sözlerine ekledi.

Murat İkinci, yakın zamanda fırlatılan İHA-300 hakkında da değerlendirmede bulunarak, "İHA-300 aslında hedefine ulaştı. Çok kısa zaman içerisinde de envantere girecek" ifadelerini kullandı. İkinci, İHA-300'ün SİHA'ların mühimmat menzilini genişleterek hava-yer görevlerinde stratejik bir kazanım olacağını ve hava savunmaları için kolay engellenemez bir kapasite sunduğunu belirtti. Ayrıca havadan yere atılan balistik füze ailelerini, arayıcı başlık ve sensör entegrasyonlarıyla güçlendirme planlarından söz etti.

gençlerin deneyimi ve mesajları:

Lise öğrencisi Tuğrul Alp Erdoğan, ekip atışlarının başarılı geçtiğini söyleyerek, "Az önce atışımızı gerçekleştirdik. 3170 metreye oldukça başarılı bir atış yaptık. Kurtarma yaptık. Sıcak gaz üreticisi dediğimiz haznemiz, patlayıcı haznemiz paraşütlerimizi açtı" dedi. Erdoğan, yarışmanın sadece bir eğlence etkinliği olmadığını; Türkiye'nin gelecekteki uzay araçları, roketleri ve sondalarını hayata geçirecek insan kaynağının burada şekillendiğini vurguladı: "Biz hem geleceği inşa ediyoruz hem de simüle ediyoruz."

Üniversite öğrencileri de yarışmanın önemine dikkat çekti. Mehmet Ali Fuat Güney, "İstikbal göklerdedir" sözünden ilham aldığını belirterek gençlerin bu atılımları gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi. Rahime Şevval Ulutaş ise hedeflerinin bilgiyi nesilden nesile aktarmak ve yeni katılımcılara deneyim kazandırarak yarışmaya devamlılık sağlamak olduğunu ifade etti.

Final etabında kendi kategorilerinde dereceye giren takımlar, ödüllerine 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu etkinliğinde kavuşacak. Aksaray'daki etkinlik boyunca takımlar, teknik performanslarının yanı sıra kurtarma, veri geri kazanımı ve görev başarı oranlarıyla jürinin değerlendirmesine giriyor.

Roket Yarışması, katılımcılara saha deneyimi, tasarım ve görev yönetimi becerileri kazandırmayı hedefliyor; organizasyon yetkilileri ve öğrenciler, etkinliğin ülkenin uzay ve savunma alanındaki insan kaynağına yaptığı katkıya dikkat çekiyor.

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ TEKNOFEST KAPSAMINDA HER YIL ROKETSAN TARAFINDAN DÜZENLENEN ROKET YARIŞMASINDA 2026 YILI FİNAL HEYECANI BAŞLADI. 7-13 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA AKSARAY HİSAR ATIŞ ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ROKET YARIŞMASININ SON ETABINDA FİNALE KALAN 73 TAKIM FÜZELERİNİ GÖKYÜZÜNE ATEŞLEYEREK BU ALANDAKİ YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ.